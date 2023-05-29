砸大錢修路洞卻越補越大？議員批施工品質 北市：提高養護費

台北市長蔣萬安上任後，路平為重點施政之一，不過台北市道路品質卻遭質疑錢越砸越多，卻越補越大洞，據統計，台北市近年的道路修補案件數，108年有5804件、109年7396件、110年有9956件、111年1萬2754件，件數逐年上升。另外，經由「1999市民熱線」通報道路坑洞件數，從108年至今年4月為止也累積近萬件。

北市府回應，確實近年來，8米以上道路品質較差，是因8米以上道路已超過使用年限，未來會加強養護、並提升施工品質。

議員洪婉臻近期也接獲民眾陳情，中正區廈門街113巷這一條巷道的道路品質，光是透過她辦理過的會勘就補過三次路，且間隔都不到兩個月，施工單位為省成本，坑洞不一定會大面積方整刨除，前兩次就是隨便塗抹了事，道路坑洞遲遲無法改善，讓用路人恐產生立即危險。

議員質疑，民眾對於北市道路品質的優劣相當有感，蔣市府應引以為戒，莫讓人車通行的馬路成了充滿危機的行人地獄。除了道路品質不穩定外，填補工作不夠確實，恐造成才剛補完，卻又不堪使用的狀況。

北市新工處表示，確實道路施作品質可以再提升。北市府調查也的確發現，近年來8米以上道路品質愈來愈差，分析原因是因北市府98至103年推路平之後，近年8米以上的大馬路需要重新更新，今年已經將年14、15億元預算，提升到20億元，也有向府級反映，未來2至3年會編列比較高的養護費用。