林口、五股交流道改善動土 2027完工

新北市林口、五股交流道及周邊平面道路動線設計不良，尖峰時段常塞車，高公局規畫改善，卻因缺工缺料流標多次，去年底才決標，昨天動土，預計2027年完工。高公局表示，將維持既有車道數、夜間施作橋梁吊裝作業等方式，避免造成交通黑暗期。

林口、五股交流道為林口、龜山及五股、泰山、新莊地區進出樞紐，每年進出車流高達6000萬、4900萬輛，尖峰時段常塞車，還有平面或快速道路車流交織的問題。交通部高公局規畫在五股交流道增設北出、北入匝道；在林口A交流道增設南出、北入高架匝道，南下主線39.4k至林口A南出匝道拓寬。

行政院長陳建仁昨主持動土典禮，他說，林口、五股交流道每日進出量在30萬輛上下，是全台第1大及第4大交流道，要求施工期間的交維計畫要做好，避免影響地方交通。這兩處交流道改善及增設計畫早在2020、2021年就核定，但因缺工缺料發包不順，提高經費後才決標，後續有賴中央及地方密切合作，盼施工團隊能如期完成。

高公局表示，林口交流道為全國交流道進出量最高，雖已提供兩處交流道分散車流，但簡易型交流道於尖峰時間已無法消化龐大車流，規畫改善工程費約29.58億元，工期約3.7年，預計2027年2月完工。

行政院前院長蘇貞昌2019年曾要求五股交流道工期要從7年降為5年，但時程卻因不斷流標受影響。

新北副市長朱惕之說，市府已辦理五股新五路拓寬工程、都市計畫變更及用地取得作業，讓五股匝道開通後，平面道路可以順暢無礙。

高公局表示，五股交流道周邊平面道路動線複雜，號誌化路口停等，導致車流延滯、道路嚴重壅塞。五股交流道改善工程除增設北入、北出匝道外，另改善國道1號北上線泰山轉接道至五股交流道交織問題，以及五股交流道和往台64、台65線快速道路匝道，工程費約33.36億元，工期4年，預計2027年4月完工。

為避免施工期成為兩處交流道的交通黑暗期，高公局第一新建工程處長陳澤仁說，將維持既有車道數，縮小一些路幅但不減少車道數，橋梁吊裝作業安排在夜間施工，避免出現交通黑暗期。