容積代金200億 標購竟不到3成  北市公保地 挨批圈地不給錢

北市私有公共設施保留地有793.28公頃，市府2019年開始以容積代金基金標購，但226.9億基金，至今年5月中僅用65.86億元，議員質疑市府強圈地卻不給錢，台北市政府說，未來執行狀況會改善。至於台中市則應中央要求，年底將大解編公設保留地，議員看法分歧。

公設保留地指都市計畫規畫做為道路、綠地、學校及市場等預定用地，為政府應徵收，但仍未取得的土地。

議員許家蓓指出，北市2015年至2022年容積代金累積收入達226.9億元，依規定只能用來標購私有公保地，但至去年僅支出43.31億元標購。審計部也曾質疑北市府2020年總決算審核報告，基金執行率過低，議員發現至去年底餘額仍高達171.7億元。

許家蓓說，市府須更積極標購公保地，或將已無公共設施需求的公保地解編還地於民，而不是圈地不給錢。她還指出，市府以土地公告現值15%至35%收購，也偏離市場行情。

新工處也表示，工務局今年至5月24日已支出22.55億元標購公保地，今年將追加20億，未來執行狀況會改善。過去標購績效不盡理想，除因標購價格偏低，標購與否也要看地主意願，為讓持有較久的地主能順利標購，市府去年已調高標購價格。

至於台中市，全市都計公設用地共劃設1萬2355公頃，其中未徵收的私有公設保留地約1675公頃，約占13.55%，都發局表示，如要全數徵收，粗估恐要數千億元。

都發局表示，依中央要求，今年底將推動公設保留地大解編，預計學校、市場等較具規模的塊狀用地，又無使用需求的，近九成將解編，目前納入檢討的私有公設保留地有470公頃。

解編消息傳出，開發商摩拳擦掌等獵地。藍、綠議員意見大不同，有議員認為，不少公設保留地逾40年未被徵收，地主苦不堪言，如市府評估沒有需求又無足夠經費徵收，就趕快還地於民。

但也有議員表示，台中人口增加中，如學校等公設應籌款徵收，而非輕言解編。議員林孟令說，台中港特地區都市計畫中有3個學校用地將解編，但海線區域人口數快速成長，建案戶數增加，市府若不留住學校用地，將無法再更改。