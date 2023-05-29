防天坑 北市6月抽查地下工程

台北市信義區日前出現天坑，北市府查驗全市102處工地，有7處不合格。議員要求未來該按月抽查地下工程。建管處回應，已在制定相關方案，預計6月就執行。

信義區崇德街60巷日前因旁邊工地施工疏失，造成60巷出現巨大天坑災害，議員王閔生質疑，過去北市建管處每月定期抽查，僅針對地上工程範圍，未來應把地下工程納入抽查範圍，議員也認為，天坑事件已經過了兩周，動員市府資源人力，這些費用也不能讓市民買單，應加速彙整各局處災損統計，要求承造廠商負起修繕責任。

議員許家蓓也認為，沒有這一次意外，建管處根本不會去清查，也不會發現有工地不符標準，希望未來局處能積極主動防範，而不是等意外發生，才開罰或停工。

王閔生提到，建管處針對北市工地，其實每個月都有定期抽查，但抽查項目都是在樓地板，如樓板範圍尺寸、鋼構架設、鋼筋主筋號數等，只查看一樓以上的施工品質，地下工程因有專業技師公會備查，不列入抽查範圍，才會因此疏忽導致意外發生。

都發局長王玉芬回應，未來會委託三大技師公會，不定期抽查工地；建管處長虞積學也說，針對地下室開挖部分，目前已經在制定，未來會將該項目列入每月定期抽查，預計6月就可開始執行。另外，針對賠償部分，目前正在統計，預計一周內會計算完成。

另外，都發局也補充，7處不符項目工地中，有1處公共工程為停管處案子，已於20日經過複查可動工。