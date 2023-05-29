健身器材挨轟老舊 北投焚化廠：暑假更新

北投焚化廠附設健身房，器材有許多開館以來用了19年的阿公級器材，周邊環境還有垃圾、牆壁斑駁，儘管有委外維護，但檢查紀錄卻不確實，若有民眾健身恐因器材老舊歪斜而受傷。北投焚化廠表示，將盡快於7、8月暑假期間陸續更新設備，也會檢討相關維護管理。

北投焚化廠附屬健身房、游泳池等部分回饋設施，當年興建是為開放戶籍北投、士林、內湖、南港、文山等五個行政區民眾，得免費使用。不過議員黃瀞瑩接獲陳情，質疑北投焚化廠附設健身房設施老舊未更新，健身房是在19年前開幕，目前許多健身設施包括跑步機、腳踏車等，也都是19年前開幕時採購，本該2009年就可報廢，加上欠缺維護，民眾看了根本都不想用。

議員調閱資料也發現，北投焚化廠附設健身房，剛開幕時民國103年使用量高達5萬多人次、107年時還有3萬多人次，不過今年至今卻僅3788人次使用，設施舊欠缺維護，使用率愈來愈低。

北投焚化廠長吳文園表示，焚化廠附設健身房運動設備，過去的確是在地人相當喜愛的運動設施，不過近十年使用人次愈來愈少，經瞭解，是因107年後，北投地區新設十多家健身房，加上營運太久，民眾可能會想到別的地點健身。

議員要求市府應加強設備更新維護，才能吸引民眾使用，廠長回應，當初健身房設置有26台組健身器材，目前只有更新16台組，這幾年會陸續更新，會盡快在7、8月暑假期間更新完成。