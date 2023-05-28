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園遊會助多元學習 蔣萬安與學童擊掌

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
台北市長蔣萬安28日到泰北高中設計群的攤位進行人物速寫。圖／臉書截圖
台北市長蔣萬安28日到泰北高中設計群的攤位進行人物速寫。圖／臉書截圖

啟聰校園學童展現手語歌，益智遊戲帶領身障兒童學習，各式公益團體28日彙集園遊會辦活動，要讓大小朋友帶著身障學童參與遊戲！如有攤位就透過機智問答，讓學童認識彼此的差異，共創互相理解的環境。台北市長蔣萬安也到場支持，巡迴與大小朋友互動擊掌。

愛天使「童心協力園遊會」28日於圓山爭艷館舉辦，許多民團與學校到場設置攤位。活動包括帶小朋友認識各式香氣，並製作香氛凝膠；人物速寫與胸章製作；益智闖關等等各式活動。蔣萬安也到各處與大小朋友熱情互動，並獲得小朋友的熱烈歡迎。

臺北市國小學生家長會聯合會主辦園遊會，限定只有身障學童與其家屬能夠參與，旨在協助與提供特殊教育學生及家人接觸多元化的學習，並讓身障學生的手足透過闖關等方式，體驗身障孩子的不便，進而達到「融合教育」的推廣與落實。

蔣萬安在園遊會現場與國小學童一同玩遊戲，擊掌互動，後續也到各攤位體驗活動，如到泰北高中設計群的攤位進行人物速寫，拿到畫像後，蔣萬安也豎起大拇指稱讚。

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身障 蔣萬安

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