烏來園區辦「北歐式健走」鼓勵長者持杖走入山林

位於新北烏來的雲仙樂園是歷史悠久且知名的遊樂園區，不過區內多步道階梯，讓不少長者卻步，園區內也因此辦藉由「北歐式健走」體驗「竹引水路」及「指標物種認識」等活動。烏來區公所表示，北歐持杖運動特別有助於中高齡族群，希望藉此吸引中高齡族群。

烏來區公所表示，雲仙樂園為步道階梯甚多以及無障礙空間不普及之場域，為吸引更多樂齡學員參與，以淨零綠生活活動主軸，透過多元性運動及北歐式健走實踐淨零綠生活理念及 SDGs 生活型態，藉由輔助工具北歐式「健走杖」使用，優化綠色旅遊服務。

烏來區公所說明，雲仙樂園將於7月8日辦理補年度（捐）助環境教育設施場所辦理環境教育計畫「竹引水路」及「指標物種認識」活動，屆時會由南台科技大學助理教授方怡堯擔任講師帶領大家。

烏來區公所指出，北歐健走源自於芬蘭，是一項由越野雪改良而來的持杖運動，特別有助於中高齡族群，在健走時可增加支撐、肌力及步行能力，依據研究顯示北歐式健走不但可提升有氧運動能力，也可增進全身肌力，使用健走仗的模式可減輕腳踝和膝關節的壓力，適用於各種場域，讓原步道階梯甚多的雲仙樂園，化阻力為助力，提供環境限制的另一種方式前來園區。