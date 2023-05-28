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防天坑釀災 北市地下開挖工程6月起執行抽查

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
信義區天坑事件，議員王閔生認為，未來應將地下室開挖納入工地抽查範圍，建管處回應，目前已在制定。圖／聯合報系資料照
信義區天坑事件，議員王閔生認為，未來應將地下室開挖納入工地抽查範圍，建管處回應，目前已在制定。圖／聯合報系資料照

北市信義區崇德街60巷日前發生天坑災害，事發後市府針對有在開挖地下室102處工地查驗完成，共有7處不合格，議員王閔生認為，過去建管處每月定期抽查，僅針對地上工程範圍，未來應把地下工程納入抽查範圍，對此建管處回應，目前已在制定相關方案，預計6月就可來執行。

王閔生說，天坑事件已過兩周，動員了市府資源人力，這些費用不能讓市民買單，應加速彙整各局處災損統計，要求承造廠商負起修繕責任。

王閔生表示，建管處針對北市的工地每個月都有定期抽查，但抽查項目都是在樓地板，如樓板範圍尺寸、鋼構架設、鋼筋主筋號數等，只查看一樓以上的施工品質，地下工程因有專業技師公會備查，不列入抽查範圍，才會因此疏忽導致意外發生，未來也因納入抽查範圍。

議員許家蓓認為，沒有這一次意外，建管處根本不會去清查，也不會發現有工地不符標準，希望未來局處能積極主動防範，而不是等意外發生，才開罰或停工。

都發局長王玉芬回應，未來會委託三大技師公會，不定期進行工地抽查；建管處長虞積學也說明，針對地下室開挖部分，目前已經在制定，未來會將該項目列入每月定期抽查，預計6月就可開始執行。另外針對賠償部分，目前正在統計預計一周內會將數字計算完成。

王閔生 天坑

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