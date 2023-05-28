北市推社宅青創 遭批打假球

北市全國首創「社會住宅青年創新回饋計畫」，鼓勵青年提出社區回饋計畫，得以免抽籤入住社宅，成為種子住戶。議員批社宅政策「打假球」，計畫補助計算方式不合理，造成青創戶流失。都發局長王玉芬承諾，會落實青創戶10%比率，也會檢討戶數與補助金計算方式。

社宅青創計畫是符合入住資格的個人或團體，依專長提出具社會性、公共服務性的社區回饋計畫，得以免抽籤入住，規畫10%為青創戶，並提供計畫補助經費，陸續在松山區健康社宅、南港區東明社宅等10多處基地實施。

北市議員許淑華表示，健康社宅2018年開始的35戶，現在只剩17戶，近半數離開，興隆社宅則是從35戶流失剩23戶。她接獲許多青創戶陳情得知，他們不是不想住這邊，而是活動補助經費「戶數愈少、補助愈多，戶數愈多、補助愈少。」

她舉例，一個社區17戶青創戶，一年總補助經費20萬元，每戶平均1.17萬元，但戶數多的健康社宅，35戶30萬元，ㄧ戶連1萬都沒有。若以廣慈社宅D、E棟共50戶來看，一戶僅8千元，兩棟分開各25戶計算，每戶至少就有1萬元補助金。

許淑華認為，按青創戶數換算活動補助金方式不合理，就有18%青創戶因計畫未通過沒續住，竟由一般戶遞補，2019年至2022年健康、興隆與青年社宅共89戶青創戶，28戶離開均為一般戶遞補，未來還有21戶離開，近半數青創戶流失，未來恐無青創戶。

都發局表示，少部份青創戶因活動辦理不盡理想，未能通過年度檢核無法續住，多數青創戶在各社宅推多樣化活動，讓社宅不再是房子。目前正進行七社宅青創聯合徵選，徵選後，預計可遞補26戶青創戶進入各社宅。

都發局說，青創戶入住社宅後多以自身專長辦理活動，部份需要經費挹注，都發局每年編列相關經費，並透過經費審核，合理補助青創計畫推動，並滾動檢討經費是否足夠，還包含公共空間改造補助、公用資材補助都會滾動檢討。