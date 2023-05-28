聽新聞
test
0:00 / 0:00

民汐線、汐東線 議員憂恐須轉乘

聯合報／ 記者楊正海鍾維軒／台北報導

北市將啟動民生汐止線可行性修正與綜合規畫，雙北達成共識由新北規畫，但北市議會交通委員會議員質疑，民汐線和汐東線結合恐有問題，本該是一條路線坐到底，恐變成要下車轉乘，無法滿足北市高乘載需求。北市捷運局表示，未來新北市與中央討論，北市府會介入提意見，會朝調整系統及列車升級，讓民眾可一車到底。

台北捷運局日前向議會交委會專案報告「民生汐止線規畫進度及都市規畫之配合」指出，新北市汐東線設計較接近淡海輕軌，速度較慢、載客量較少、低底盤、低月台、架空線供電。台北市原本的中運量設計是，速度較快、載客量多、高底盤、高月台、第三軌道供電。

議員陳炳甫表示，本該是一條路線坐到底，如今雙北規畫不相容，未來新北低底盤列車，無法進入北市的高底盤高月台設施，乘車民眾必須在東湖站下車轉搭另一系統的電車。

陳炳甫質疑，雙北各做各的，規畫不相容，完全不同系統，無奈的是，路線規格的決定權已在新北市，台北市僅能事後溝通需求。

議員李明賢質疑，台北捷運局有苦難言，但至少系統一定要整合，民汐、汐東線一定要整合才能做，否則就是一場災難，市議會要持續監督，不能犧牲台北市權益。議員秦慧珠也說，民汐線北市規畫了20年，民國99年1月第一期環評獲環保署同意備查，到今年已14年，卻還在「規畫」，實在拖太久了。

捷運局長鄭德發指出，目前汐東捷運已核定，但議員擔心自動控制的核心系統無法升級，憂慮要重來，未來新北市與中央討論後，北市府會提出意見；目前希望可在下半年能夠完成綜合規畫及可行性修正，明年3月前送中央審核，後續就可招標等細節。

捷運局強調，且會朝調整系統及列車升級，讓民眾可一車到底，所以北市會與新北市跟中央溝通。至於未來汐東線轉文湖線，就需要在東湖站站外轉乘，但會設置空橋連接通道。

捷運 議員

延伸閱讀

《愛管弦事》中二生釋放課業壓力 北市中正國中首創聯合招生音樂營

雙北基捷運中運量LRRT系統 升級因應運量需求

深偽技術結合詐騙 北市警局解析三種詐騙模式

詐欺女車手被疑暗槓贓款打斷腿 逃跑求助北市警瓦解詐團

相關新聞

道路狹窄 五泰學童通學 貼著公車走

中央及地方為擺脫行人地獄汙名，陸續投入經費改善交通安全。不過，新北市議員李宇翔表示，五股、泰山小學生幾乎貼著公車走路，通...

新北弱勢童餐券補助 提前7月實施

因物價上漲關係，新北市政府原計畫8月起調整弱勢孩童早、午餐券補助金額分別為40、60元，市議員金瑞龍提議應從暑假一開始就...

議員批義警裝備「掉漆」 新北警局：將查短缺彙整

新北中和義警有383人，但基層反映裝備很「掉漆」，除了制服外，便帽、皮帶、反光背心都沒有更新，有的指揮棒還不會亮，要貼紅...

民汐線、汐東線 議員憂恐須轉乘

北市將啟動民生汐止線可行性修正與綜合規畫，雙北達成共識由新北規畫，但北市議會交通委員會議員質疑，民汐線和汐東線結合恐有問...

北市推社宅青創 遭批打假球

北市全國首創「社會住宅青年創新回饋計畫」，鼓勵青年提出社區回饋計畫，得以免抽籤入住社宅，成為種子住戶。議員批社宅政策「打...

北市營建空汙、噪音 科技化管理

北市人口與建築密集度高，年均逾4千處施工中營建工程，不少基地緊鄰民宅，空汙與噪音往往成為陳情案件最大宗，去年占比高達9成...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦