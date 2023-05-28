民汐線、汐東線 議員憂恐須轉乘

北市將啟動民生汐止線可行性修正與綜合規畫，雙北達成共識由新北規畫，但北市議會交通委員會議員質疑，民汐線和汐東線結合恐有問題，本該是一條路線坐到底，恐變成要下車轉乘，無法滿足北市高乘載需求。北市捷運局表示，未來新北市與中央討論，北市府會介入提意見，會朝調整系統及列車升級，讓民眾可一車到底。

台北捷運局日前向議會交委會專案報告「民生汐止線規畫進度及都市規畫之配合」指出，新北市汐東線設計較接近淡海輕軌，速度較慢、載客量較少、低底盤、低月台、架空線供電。台北市原本的中運量設計是，速度較快、載客量多、高底盤、高月台、第三軌道供電。

議員陳炳甫表示，本該是一條路線坐到底，如今雙北規畫不相容，未來新北低底盤列車，無法進入北市的高底盤高月台設施，乘車民眾必須在東湖站下車轉搭另一系統的電車。

陳炳甫質疑，雙北各做各的，規畫不相容，完全不同系統，無奈的是，路線規格的決定權已在新北市，台北市僅能事後溝通需求。

議員李明賢質疑，台北捷運局有苦難言，但至少系統一定要整合，民汐、汐東線一定要整合才能做，否則就是一場災難，市議會要持續監督，不能犧牲台北市權益。議員秦慧珠也說，民汐線北市規畫了20年，民國99年1月第一期環評獲環保署同意備查，到今年已14年，卻還在「規畫」，實在拖太久了。

捷運局長鄭德發指出，目前汐東捷運已核定，但議員擔心自動控制的核心系統無法升級，憂慮要重來，未來新北市與中央討論後，北市府會提出意見；目前希望可在下半年能夠完成綜合規畫及可行性修正，明年3月前送中央審核，後續就可招標等細節。

捷運局強調，且會朝調整系統及列車升級，讓民眾可一車到底，所以北市會與新北市跟中央溝通。至於未來汐東線轉文湖線，就需要在東湖站站外轉乘，但會設置空橋連接通道。