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議員批義警裝備「掉漆」 新北警局：將查短缺彙整

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
義警反映皮帶、便帽、反光背心沒有更新，連指揮棒也不會亮。圖／議員張維倩提供
義警反映皮帶、便帽、反光背心沒有更新，連指揮棒也不會亮。圖／議員張維倩提供

新北中和義警有383人，但基層反映裝備很「掉漆」，除了制服外，便帽、皮帶、反光背心都沒有更新，有的指揮棒還不會亮，要貼紅紙才看得出來，議員張維倩批太扯，質疑沒有依需求配發裝備。市警察局表示，將調查各所屬短缺的物品採購，按實際人數需求配發。

張維倩表示，她也是義警幹部之一，基層抱怨便帽不但品質不好，用幾次就褪色，鐵片會生鏽、顏色也不一，對整齊度有影響；需要長期使用的皮帶，也沒有協助採購，許多人從腰上拿下來，都是表皮剝落，甚至要用膠帶固定扣環部分，難道要值勤時，邊顧交通邊注意皮帶會不會掉嗎？

張維倩說，反光背心的反光條壞掉剝落，也沒有要幫忙換新，中和義警每年都購買制服，其他設備沒更新，很多人為了執勤便利，只好自掏腰包，她質疑這筆經費是否被亂花，沒有按各中隊需求實際購買所需要裝備。

警察局說明，民防義警人員每人每年編列服裝及裝備費用預算為1450元，近4年採購項目計有反光雨衣、勤務鞋、冬季及夏季制服、冬季夾克，並運用標餘款購買勤務帽、臂章等配件。

警察局說，後續將調查各所屬短缺的物品，彙整多數意見後，再依採購法採購。

制服 警察 皮帶

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