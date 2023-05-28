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道路狹窄 五泰學童通學 貼著公車走

聯合報／ 記者張曼蘋江婉儀／新北報導
新北議員李宇翔表示，學生通學的危險仍每天在五股、泰山上演。圖／李宇翔提供
新北議員李宇翔表示，學生通學的危險仍每天在五股、泰山上演。圖／李宇翔提供

中央及地方為擺脫行人地獄汙名，陸續投入經費改善交通安全。不過，新北市議員李宇翔表示，五股、泰山小學生幾乎貼著公車走路，通學安全問題還是沒有解決。交通局回應，已有針對五泰學校建置相關號誌，後續會再視學校需求去做會勘調整。

李宇翔表示，學生通學的危險仍每天在五股、泰山上演，以五股區德音國小為例，明德路上雙向都停滿汽機車，路段狹小，雙向都是單線道，再加上公車更是壓縮人行空間，常接到家長陳情，表示小孩通勤時走在這條路上，幾乎是貼著公車在走路，險象環生。

交通局說，德音國小早於2019年會勘，也依據學校需求新增1組號誌、4條行穿線改為綠底行穿線、4組當心學童彩鋪及其他標誌牌面，後續會再視學校需求去做會勘調整；另五股、泰山二區8間小學，建置27條綠底行穿線、1條標線型人行道、6項速限標誌及15項通學巷管制標誌及鋪面。

交通局指出，2019年起工務單位也逐步推動學校周邊通學廊道改善，截至3月已完成58間學校，其中五股成州國小、五股國小、泰山同榮國小等學廊道已完成建置，預計至2026年底將完成80間。另外今年再改善120間國高中職通學環境，截止4月底已會勘40校、施作完成24校，預計2025年底前完成。

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