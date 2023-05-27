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北市「行人地獄」檢討 標線型人行道破損脫色比例高

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
標線型人行道反光片遭阻擋。圖／北市研考會提供
標線型人行道反光片遭阻擋。圖／北市研考會提供

外媒報導台灣交通是「行人地獄」城市缺乏連貫人行道，小朋友們在人行道上走到一半中斷受阻，被迫走到馬路上和汽機車爭道。台北市研考會昨在交通會報 「鄰里交通環境改善執行計畫查證報告」指出，北市類似路口計32處，目前18處確定改善，副市長李四川指示對於標線型人行道破損部分重新銑鋪，局處不要「各做各的」。

研考會指出，標線型人行道硬體缺失，以脫色破損髒汙不平整缺失比率最高，請交工處落實巡查，建議減少以油漆填補破損處作為修繕手段，避免不平整、有色差、路段補丁等情形。另也發現人行道遇有公有設施物，如路燈、變電箱 ，導致行人空間不足時，多數未能依設置原則，將整段標線型人行道外推寬度至最小淨寬0.9公尺。

此外，目前使用現況，則以民眾私設斜坡道、 階梯缺失比率最高，有的路段經改善後又再度私設，也建議在住戶無障礙出入需求、與步行安全法規間，研議如何取得平衡。

研考會主委俞振華表示，比較困難是障礙物，也較有爭議，建議併入府級行人安全友善計畫討論，有些人真的有需求，特別是殘障需要斜坡道，讓輪椅下來，應通盤考量行人動線，再進一步優化。

李四川特別針對標線型人行道破損部分要求檢討，由於新工處會先以補破洞方式，把鋪面的顏色修復，新工處在巷弄銑刨加鋪時，再幫忙把標線型人行道繪設，也要視這些道路是否輪到銑鋪。但李四川質疑新工處銑鋪的標準，對於研考會報告中有人行道破損不堪的照片，反問「新工處現在水準是這樣？」要求新工處和交工處不要「兩個局處各做各的」。

新工處表示，人行道更新前會跟交工處會勘，確認畫設的方式，也加強巡查，以往道路巡查只針對道路破損做巡查 ，現在也把標線型人行道有破損或脫落，列入項目，也跟交工處聯繫，出現這類狀況，會用LINE通報給交工處。

標線型人行道反光片遭阻擋。圖／北市研考會提供
標線型人行道反光片遭阻擋。圖／北市研考會提供
標線型人行道脫色髒汙。圖／北市研考會提供
標線型人行道脫色髒汙。圖／北市研考會提供

人行道 李四川 北市

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