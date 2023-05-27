無法「一線到底」？北市議員憂民汐線、汐東線恐須轉乘

北市將啟動民生汐止線可行性修正與綜合規畫，雙北達成共識由新北規畫，但引發北市議會交委會議員質疑，民汐線和汐東線結合恐有問題，交通部核定的新北市方案跟台北市原規畫方案，系統不同，本該是一條路線坐到底，恐變成要下車轉乘，或無法滿足台北市的高乘載需求。北市捷運局表示，未來新北市與中央討論，北市府會介入提出意見。

台北捷運局日前向議會交委會專案報告「民生汐止線規畫進度及都市規畫之配合」揭露新北市汐東線之設計較接近淡海輕軌，速度較慢、載客量較少、低底盤、低月台、架空線供電。而台北市原本的中運量設計卻是，速度較快、載客量多、高底盤、高月台、第三軌道供電。

陳炳甫表示，不論是台北市民生汐止線、新北市汐止東湖線或基隆捷運路線，都攸關每天十多萬的基隆及汐止通勤族。本該是一條路線坐到底，如今雙北規畫不相容，未來新北低底盤列車，無法進入北市的高底盤高月台設施，乘車民眾必需在東湖站下車轉搭另一系統的電車。

陳炳甫質疑，雙北各做各的，規畫不相容，完全不同系統，若新北市無法提升低乘載車輛系統，將無法滿足台北市高乘載需求，恐重演文湖線擠爆事件，或民眾只能在東湖站換車。 無奈的是，路線規格的決定權已在新北市，台北市僅能事後溝通需求。

議員李明賢質疑，台北捷運局有苦難言，但至少系統一定要整合，民汐、汐東線一定要整合才能做， 否則就是一場災難，市議會要持續監督，不能犧牲台北市權益； 議員秦慧珠也說，民汐線北市規畫了20年，在民國99年1月第一期環評獲環保署同意備查，到今年已14年，卻還在「規畫」，實在拖太久了。

北市捷運局表示，目前是規畫中運量系統，把整條線規畫完成，北市樂觀其成，系統應可以順利升級，包含行車速度、動力、自動駕駛等，升級後就可使用在中運量系統，議員擔心的問題就可解決。

北市捷運局長鄭德發指出，目前汐東捷運已核定，但議員擔心自動控制的核心系統無法升級，憂慮要重來，未來新北市與中央討論後，北市府會提出意見；目前希望可在下半年能夠完成綜合規畫及可行性修正，明年3月前送中央審核，後續就可進行相關招標等細節。