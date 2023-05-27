竹圍公保地 預計解編8.16公頃

新北市府持續檢討公保地問題，昨公布淡水竹圍地區都市計畫公保地預計可解編8.16公頃的公保地，其中1.79公頃將興闢為公園、綠地、兒童遊樂場等設施供民眾使用。議員擔心，公保地解編案通常要花至少10年才會通過，淡水地區另一處公保地，從市長侯友宜5年前上任推動至今仍卡關。城鄉局表示，該案目前在內政部都委會審議中。

淡水竹圍地區都計公保地解編案即日起公開展覽30日，預計可解編8.16公頃的公保地，13處公保地以跨區重劃方式辦理開發，其中位於竹林路東側面積約1.89公頃的公7用地解編為住宅區、公園兼兒童遊樂場與綠地；位於八勢路南側的停7、機1用地則解編為商業區。

新北城鄉局長黃國峰說，考量都市規畫的整體性與安全性，同時將環境敏感或地形陡峭等不適宜開發的公保地變更為毗鄰保護區。參與跨區市地重劃的地主，經共同負擔各項公共設施用地及供抵繳工程費用等所需土地後，也可取回約55%的可建地。

市議員鄭宇恩指出，竹圍地區很缺公園綠地，未來可幫當地增加休憩空間，但她擔心，公保地解編通常要等至少10年才會通過，以「淡水公共設施通盤檢討案」為例，該案11.41公頃，是侯友宜5年前一上任就推動的案子，如今也還在都委會審議中，她認為審核速度太慢，要加快行政作業程序，另也擔憂開闢費用高昂，市府財源恐無法負擔。

市議員陳偉杰表示，因應年底淡北道路將動工，他認為交通動線還是要詳細規畫，市府如今要規畫解編這些公保地，須兼顧當地發展、適度調整，才不會對地方造成衝擊或生活環境負擔。

城鄉局說明，已在進行20處都計公設解編作業，其中15處於內政部都委會審議中、4處於新北市都委會審議中，待審竣並公告實施後，將啟動公辦市地重劃作業，實質開闢公共設施，民眾亦得分回可建築土地開發。