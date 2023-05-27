會員遭駭 微笑單車公布補償

微笑單車官方網站5月17日遭到駭客網路攻擊，全台初步統計4萬593筆會員帳號遭駭客登入，微笑單車昨公布補償方案，提供遭駭會員每人500元的YouBike2.0騎乘券，若因此遭詐騙，也會補償金額之50％、2萬元為上限。微笑單車公司也對會員電子票證卡號與騎乘紀錄外流，深感抱歉。

微笑單車行銷經理林苑毓表示，此次駭客是竊取卡片號碼跟租借紀錄，不會有會員個資外洩情形，但詐騙集團可用這個當作誘餌，因此提醒會員留意以借車紀錄衍生的詐騙話術，也提醒會員提升密碼的複雜度並定期更改，在不同平台不要使用相同密碼，以免遭到破解。

通案補償是提供等值500元的YouBike2.0騎乘券，補償資格為這次事中所有騎乘紀錄遭竊取的會員，並直接存入YouBike2.0 App，112年9月底前完成系統開發並發放。

如何知道自己這次被駭？林苑毓說，會員可下載App，微笑單車直接發送到App，有收到500元騎乘券就是補償，不另外公布名單或發送簡訊給用戶，避免詐騙集團乘機二次詐騙。

補償要件為遭假冒微笑單車名義者進行詐騙之受害會員，並已於民國112年5月28日0時前，就遭受詐騙事實向警察單位完成報案者。