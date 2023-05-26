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行人交通事故長者居多 李四川籲由孫輩宣導公嬤

中央社／ 台北26日電
北市副市長李四川。圖／引用自李四川臉書
北市副市長李四川。圖／引用自李四川臉書

北市今召開交通會報，由於今年行人交通死亡事故皆為65歲以上長者，北市副市長李四川說，很多長者最聽孫子孫女的話，盼加強國小交通安全教育，由下往上宣導長者。

台北市交通局今舉行交通會報，交通大隊統計今年1至4月行人死亡交通事故14人，年齡層均為65歲以上長者，以下午尖峰時段的5至7時最多；原因多為行人本身就違規，包含闖紅燈及不依規定擅自穿越車道等。

市長蔣萬安表示，盼交通局想辦法加強宣導，讓長者過馬路時不要違規；副市長李四川則表示，很多阿公阿嬤其實最聽得進去的是孫子孫女的話，希望由小學生回去宣導長者注意交通安全，效果會最好。

教育局則回應，有透過樂齡中心、樂齡學堂等宣導長者交通安全，並建議統計各交通運具的運量與型態，更能看清交通事故的樣態與輪廓。

北市 李四川

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