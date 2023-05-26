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好市多簽和解書惹議 北市府要求刪同意拋棄字句

中央社／ 台北26日電
好市多售出「A肝莓」一事餘波盪漾，近日有民眾反映具領慰問金後竟被要求簽和解同意書，擔心簽完後確診沒人賠。記者王昭月／翻攝
好市多售出「A肝莓」一事餘波盪漾，近日有民眾反映具領慰問金後竟被要求簽和解同意書，擔心簽完後確診沒人賠。記者王昭月／翻攝

好市多被投訴民眾領慰問金要簽和解書，引發討論。台北市法務局今天指出，找業者說明後，要求刪和解書的「同意拋棄一切權利」字句，並讓民眾拍和解書或帶回審閱，業者稱要研議。

台北市法務局表示，針對好市多和解書條款不合理引發爭議，因好市多和解書政策涉及全國分店且一體適用，經向行政院消保處反映後，今天邀北市2家業者到市府說明。

法務局指出，好市多代表在會中允諾會把科克蘭冷凍莓果的產品納入和解協議書，並告知業者應保留昨天承諾高雄市消保官要求增列的但書文句，但應刪掉第2點「乙方同意拋棄一切權利」字句。

此外，北市府接獲消費者反映，日前赴賣場要帶回和解書時，遭賣場人員拒絕，法務局表示，在業者代表到北市府說明時，已要求應讓消費者拍攝和解書或帶回審閱，業者稱將調整賣場作業方式，至於其他要求會帶回研議。

北市主任消保官楊麗萍說，將持續積極掌握好市多後續處理情形，以維護消費者權益。

好市多針對「科克蘭冷凍三種綜合莓果和科克蘭冷凍藍莓檢出A型肝炎污染事件」在11日公告慰問措施，有消費者反映，領慰問金時被要求簽和解書，其中第2點「乙方同意拋棄一切權利」等字眼，引發消費者疑慮，憂心若確診後不能再向好市多求償。

高雄市政府昨晚發新聞稿表示，邀請好市多到場說明，消保官在會議上依消費者保護法及民法等規定，要求好市多就引發爭議的和解協議書第2點，增訂文字「但本協議書之補償金總額及權利拋棄事項，於乙方為經主管機關回溯性疫調確認，係因食用本協議書產品而致A型肝炎確診者不適用」。

好市多 北市 消保官

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