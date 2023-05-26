好市多被退貨A肝莓被爆堆放有異味 北市：5月31日銷毀

好市多從美國進口綜合莓、冷凍藍莓陸續被檢出A肝病毒，又被爆出被退貨的莓果堆放在廠區圍籬內、連日飄出異味。北市環保局今天表示，內湖店已約定31日會清運銷毀。

好市多莓果被爆出驗出A肝病毒，北市下架冷凍綜合莓、冷凍藍莓、冷凍草莓，近日又被爆出好市多內湖店把被汙染的莓果堆置在側廠區圍籬內，連日飄散異味。

北市環保局稽查大隊第三中隊長徐維廷受訪表示，稽查大隊已連續在昨天與今天中午前往稽查，明天還會再去稽查，藍莓放置於新湖三路側廠區圍籬內，稽查時附近未發現食物腐敗氣味，好市多內湖店已與衛生局約定，31日會同清運業者清運銷毀該批莓果。

徐維廷指出，現場稽查人員要求業者於銷毀前加強密封，放置陰涼處，避免陽光直接曝曬，若有明顯異味逸散、污染環境，將依「空氣污染防制法」第32條查處。

徐維廷說明，好市多表示，日前新聞事件初爆發時已清除店內庫存商品，現場該批藍莓是陸續回收民眾退貨的商品；而近日氣溫上升、食物腐敗速度較快，已要求以冷藏方式保存該批商品，業者已請公司物流中心調派設備，最快可在明天前以冷藏存放，避免散發異味。