社區走向國際化 淡水忠寮社區打造陶板詩路意象

淡水區忠寮社區為要讓社區走向國際化，打造忠寮詩路意象，在陶藝家指導下，完成一葉葉的陶板詩，鑲嵌在鄉間小徑上，不但展現了社區的文創魂，也增添了濃濃的詩意。將詩人足跡留在社區。

忠寮社區發展協會理事長李鎮榮表示，透過一個多月的國際詩歌節當中的外國詩人為淡水寫詩也為忠寮寫詩當中有李魁賢老師，以及忠山國小校長等社區多位居民一起合作，用製作陶板，外型則是樹葉外觀，再將詩詞寫在上頭。

這一段忠寮詩路意象門口則是2隻白露絲當做入口，進到裡面一旁的水泥護欄上就有一片一片的陶板詩詞，詩人在陶藝家的指導下，完成一葉葉的陶板詩，鑲嵌在這條鄉間小徑上，不但展現了社區的文創魂，也增添了濃濃的詩意，理事長李鎮榮也希望經由社區志工們共同的努力，讓遊客來到淡水，可以到忠寮山區走走，深度體驗在地的文化之美，翻轉印象中，不一樣的淡水。