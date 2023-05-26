淡水里長吳錦泉愛心滿滿 捐款助國小弱勢學童

淡水區新興里長吳錦泉從疫情爆發開始，每年都捐助超過三萬元的防疫基金給新興國小，雖然現在疫情緩和，但里長吳錦泉依然帶三萬元現金及新興里黃金資收站換來的收入二萬元，總計五萬元捐給新興國小幫助弱勢學生。

過去里長不僅是捐助學校防疫基金，常常也會帶來許多的教學文具來贈送給校方，提供給學生使用，相當有愛心。

新興里長吳錦泉表示，當初想法就是要將學童視為自己的小孩一樣，一開始捐了現金讓學校採購防疫所需的設備，雖然疫情過後，還是有許多弱勢學生需要幫助因此捐出愛心從不中斷。

新興里長吳錦泉說，黃金資收站是靠大家將不要的東西來回收換取點數現金等等，也是靠著里內愛心來支持。

新興國小校長李連城表示，里長過去就非常熱心關心學校，而且也身兼國小志工，這次捐助學校的弱勢學生，對於學校來說可說是幫助非常大，也感謝里長的愛心支持。