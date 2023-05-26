聽新聞
test
0:00 / 0:00
淡水里長吳錦泉愛心滿滿 捐款助國小弱勢學童
淡水區新興里長吳錦泉從疫情爆發開始，每年都捐助超過三萬元的防疫基金給新興國小，雖然現在疫情緩和，但里長吳錦泉依然帶三萬元現金及新興里黃金資收站換來的收入二萬元，總計五萬元捐給新興國小幫助弱勢學生。
過去里長不僅是捐助學校防疫基金，常常也會帶來許多的教學文具來贈送給校方，提供給學生使用，相當有愛心。
新興里長吳錦泉表示，當初想法就是要將學童視為自己的小孩一樣，一開始捐了現金讓學校採購防疫所需的設備，雖然疫情過後，還是有許多弱勢學生需要幫助因此捐出愛心從不中斷。
新興里長吳錦泉說，黃金資收站是靠大家將不要的東西來回收換取點數現金等等，也是靠著里內愛心來支持。
新興國小校長李連城表示，里長過去就非常熱心關心學校，而且也身兼國小志工，這次捐助學校的弱勢學生，對於學校來說可說是幫助非常大，也感謝里長的愛心支持。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言