汐止白雲里共餐做操好健康 觀天下有線贊助經費

汐止的白雲里老人共餐已經辦了好幾年，每個月一次，中午時間一到，里民們就相約來一起吃飯，而為了共養也健康加分，吃飯前也帶著長輩跳健康操，為了回饋地方，今(26)日觀天下有線電視公司贊助加菜金，希望共餐能夠長久的辦下去。

搭配輕鬆朗朗上口的兒歌，再帶上一些肢體動作，長輩們跟著老師動健康，當天包括觀天下有線電視公司總經理、市議員白珮茹服務處和大家一起做健康操，連跳四五首，已經開始流汗，吃飯前跳一跳，更健康，手腳都動一動，除了跳健康操，還有另一項優點，就是豐富的菜色，當天有洋?炒蛋、煎魚、以及里長準備的藥?豬腳湯、而青菜則是當地農民也是里民提供的。

觀天下有線電視公司總經理黃清波表示，很高興今天來參加白雲里共餐活動，並且代表觀天下公司贊助共餐經費，並且和大家一起運動，也流了很多汗，看到鄉親都很健康活潑，也預祝活動圓滿成功。

白雲里長陳俊地指出，今天共餐鄉親來了好多人，在吃飯前都會有老師帶著長輩做運動、帶動操之類的，大概半個小時到40分鐘，左鄰右舍大家一起來很熱鬧，今天也很感謝觀天下贊助經費支持共餐活動。

新北市議員廖先翔說，白雲里老人共餐很熱鬧，里長結合在地里民自己種的在地疏食，拿來做共餐食用，無毒沒農藥吃的健康，還有共餐前做健康操暖暖身，也很感謝觀天下有線電視長期以來關心在地的長輩，今天也來贊助白雲里共餐費用，讓長輩來吃飯更加開心更加的豐盛。