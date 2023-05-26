人行道不再窄又卡 汐止仁愛路拓寬完成更友善

汐止區仁愛路靠近忠孝東路口，有一段人行道特別窄，推輪椅、娃娃車不好過，所以，新北市議員廖先翔就辦理會勘要求加寬人行道，現在加寬到100公分已經達到標準，讓行人通行更安全方便。

新北市議員廖先翔表示，汐止區忠孝東路轉仁愛路轉角處，之前人行道非常狹窄、甚至輪椅族身心障礙朋友經過時很不方便，再加上前一陣子一旁有一塊建築基地開發後，前方留設了一塊比較寬廣的開放空間，造成前後人行道對比更加的明顯，民眾就建議是不是可以改善人行空間，讓行人跟輪椅族能夠更加的方便。

在靠近仁愛路口的人行道不怎麼友善，最窄的部分不到70公分，離人行道寬度最低標準90公分，還差了20公分，不少民眾抱怨尤其下雨天撐傘走容易卡卡不好通行，而礙於仁愛路本來就不寬，所以，人行道拓寬的寬度有限，不過，目前加寬到100公分已經達到標準，民眾說拓寬後比以前好走多了。

廖先翔指出，因為人行道只能往馬路方面拓寬，原本馬路外面是有一些停車格，地方也是考量到汽機車格盡量維持在原本的服務水準，因為這邊的汽機車格也是相當不足，所以，就將汽機車格對調，並且將機車格以繪斜的方式，可能會少一、二格的機車格，但可以讓人行道拓出去就有足夠的空間，現在完成了，民眾反應還不錯，認為應該要繼續努力，將汐止區的人本環境營造的更好。