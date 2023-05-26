綠植手作有新意 平溪婦女大學展現學員潛力

植物有多療癒身心，在平溪區婦女大學植物療遇班裡可以一探究竟，學員藉由手作綠植，了解人類與植物之間的關係，更進一步帶來內心的平靜，讓身體和諧健康，一盆盆的作品都再再展現學員們的潛力與創意。

菁桐國小師生、輔仁大學學生、友好社區及穆斯林國際遊客等各界人士齊聚一堂。婦女大學學員展示了他們精湛的植物盆景DIY技巧，並將這些技巧教授給貴賓與參與者，讓大家感受到手作的樂趣。

綠植手作可以療癒身心，讓人了解人類與植物之關係。帶來內心的平靜，身體的和諧與健康，婦大園藝治療課程，可以增進心理、生理、智能與社交的潛能，同時啟發地方創生契機。

平溪區區長李天民說，學習小盆景園藝的好處，不但可以減輕壓力，透過與植物互動和照顧植物來改善身心健康。增加正向情緒，並減少抑鬱和情緒低落。

婦大學員陳馨怡說，植物療育可以為人們提供一個與自然連結並獲得身心平衡的途徑。它有助於減輕壓力，提升心情愉悅和改善空氣品質。