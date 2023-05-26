瑞芳瑞泰橋路口事故頻傳 地方盼改善保安全

瑞芳區四腳亭瑞泰橋連接月眉路的一端，因為屬於多岔路口，加上分流不是很明顯，常有車禍事故發生，讓地方住戶都抱怨連連，今(26)日市議員林裔綺服務處等單位會勘，也希望能研議改善方案，以避免車禍意外頻傳。

雖然已過交通尖峰時間，但在四腳亭瑞泰橋連接月眉路和中央路48巷口這裡，車流還是不少，主要這裡可以通往基隆，但是瑞泰橋下坡下來的車輛，常會與行駛在月眉路上的車輛發生擦撞事故，接下來又會開放砂石車通行，想必路口交通有待考驗。

民眾劉小姐說，鄰近的中央路48巷口，因為多岔路口加上路幅狹小，一樣是車禍意外頻傳，前後不到一百公尺又是瑞泰橋多岔路口，這樣路口繁雜也讓用路人常常無所適從發生意外，希望有關單位能夠重視加以改善。

新北市議員林裔綺服務處主任蘇有德說，已接獲民眾多次陳情，希望改善路口交通，有民眾建議設置號誌燈控管，今天和各單位到現場觀察，研判設置號誌燈的可能性不大，應朝改善道路標誌標線規劃完善進行，再來觀察後續情形。