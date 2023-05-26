絲瓜季到！ 三芝有機農場種試新品種 收成不錯

三芝的有機農場今年度首度嘗試種植嫁接種的絲瓜新品種，高雄4號絲瓜，近來已經進入採收季，而隨著氣溫越來越高，絲瓜預計的產量也會越來越多，這個品種的絲瓜北部較少見，首度嘗試種植，結果收成還不錯。

三芝有機農場馬文權說，北部絲瓜種植，多由農家自行育苗，因此種植嫁接苗的農戶較少。而高雄4號絲瓜比起一般常見的絲瓜，外皮較嫩、瓜長也較長，重量多有達到一台斤，對小家庭來說，一條煮一餐剛剛好。

比起往年種植，今年三芝有機農場首度嘗試種下的高雄4號收成看起來較好。

三芝有機農場說，可能是今年選擇的土地水量適中，也可能是高雄4號適應氣候環境能力較佳，因此收成還不錯，未來逐步進入炎熱夏季可以預期結果率會提升，產量也會逐漸增加。