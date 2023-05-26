挨批缺席155次清點會勘 新北水利局澄清：與移交原則不符

八里汙水廠從2017年起至今仍未完成移交。北市議員秦慧珠發現，北市3年多辦155次清點會勘，新北全缺席，譏中央與地方是小孩子在賭氣，直呼鬧劇一場。新北市府強調，未出席原因是與原定的移交原則不符所致，另提報的補助計畫32.8億元，中央一直未核定，因此每次均以正式公文表達不派員出席，並非新北市缺席。

新北市水利局長宋德仁說，起初就表達交接原則為「收集系統」完成後，再辦理「八里汙水處理廠」移交，另營建署從2020年12月22日召開協調會議，請新北先派員至八里廠了解設備操作情形，作為未來交接的準備，並非辦理實質移交，新北從2021年1月6日起至今年4月已派員130次，並無延宕。

宋德仁說明，八里汙水處理廠交接涉及雙北數百萬汙水用戶的生命財產安全與權益，是很嚴肅的課題，需謹慎、務實、有條件、有步驟依程序進行方能成就，其系統及設備已建置迄今逾26年，為避免氣候異常所產生的系統性風險發生，須全面檢討該系統安全性問題，遂由新北市政府提出可行的改善計畫，積極爭取中央補助，以保障市民的安全與權益。

宋德仁表示，市府在2021年1月14日依行政院秘書長函囑，至北北基三市政府共同召開之「淡水河系汙水下水道系統營運管理委員會」，在同年8月27日第21次營管會議審認通過，決議總經費32.8億元，請中央優先補助，並優先施作6處紓流設施達到功能後，辦理收集系統移交接管，後續再辦理八里汙水處理廠移交事宜，期盼中央盡速核定，以利系統改善及後續交接。

宋德仁強調，水利局於2020年10月1日起已負起尚未接管的「收集系統」設施代操作責任，並研擬「降低起抽水位」及「提前紓流」兩種有效降低系統風險作法，另於汙水處理系統上游端預佈10部移動式抽水機組協助系統進行紓流，將颱風暴雨所造成的危害降到最低。