八里汙水廠移交卡關？ 秦慧珠：中央地方互槓「鬧劇一場」

北市代管新北八里汙水處理廠逾20載，2017年函報行政院同意新北接管，迄今仍未完成移交。不只新北議員鄭宇恩促接管，北市議員秦慧珠發現，北市3年多辦155次清點會勘，新北全缺席，譏中央與地方是小孩子在賭氣，直呼鬧劇一場。台北市工務局長黃一平說，會與新北市副市長朱惕之溝通；新北市府強調，未出席原因是與原定的移交原則不符所致。

北市議員秦慧珠說，北市近年邀內政部營建署、新北市水利局與基隆市工務處開會討論，2020年至今更安排多達155次清點會勘，最近一次5月24日，新北市府全故意缺席，每次結論「複製貼上」，「因新北市政府水利局函文通知，不派員出席，由於未派人與會，清點現場會勘另案擇期辦理」，直呼瞎爆了，簡直地方自治奇譚。

她直言，新北向中央爭取32.8億元經費以改善抽水站等設備，新北要等改善完再辦移交，內政部則認為改善和移交可分開處理，結果雙方互槓多年下，倒楣北市成冤大頭，還被嫌管得爛、妥善率不佳。

秦慧珠大罵「是小孩子在賭氣嗎？」這個僵局蔣萬安、侯友宜知道嗎？「八里汙水廠移交事件」真是一場鬧劇，到底要玩到什麼時候才解決？更指台北市到處被嫌，還被新北市環保局開罰、監察院糾正，「丟臉不丟臉啊？」籲監察院介入調查。

國民黨北市議員汪志冰比喻，台北市是寄養家庭，幫人養小孩（八里汙水廠），找到親生父母，結果還被嫌怎麼養得這麼爛，最好的辦法是讓侯友宜趕快當上總統，把中央、新北事情一併解決。秦慧珠籲侯友宜，如果要競選總統，也請愛護北市，不要讓北市成為北市和內政部營建署內鬥的冤大頭。

台北市工務局長黃一平表示，會去拜訪新北市副市長朱惕之溝通。

新北市府強調，未出席原因是與原定的移交原則不符所致，另提報之補助計畫32.8億元，中央一直未核定，因此每次均以正式公文表達不派員出席，並非新北市缺席。

新北市水利局長宋德仁說，起初就表達交接原則為「收集系統」完成後，再辦理「八里汙水處理廠」移交，另營建署從2020年12月22日召開協調會議，請新北先派員至八里廠了解設備操作情形，作為未來交接的準備，並非辦理實質移交，新北從2021年1月6日起至今年4月已派員130次，並無延宕。