北巿高齡者交通事故防制 「川伯」要小學生回去做這事

台北市府上午舉行交通會報，高齡長者及行人交通事故防制，仍是重點，且今年1至4月行人交通事故死亡14人，均為65歲以上高齡年長者。副市長李四川在會中建議教育局應該去做一件事 ，去小學教小學生回去告訴阿公阿媽，出門運動要小心， 阿公阿媽最聽的就是孫子的話，這個教育才是最有效的。

上午交通會報，包括警察局執行112年第2季加強高風險對象，高齡長者及行人交通事故防制計畫，針對「車輛不停讓行人」、「行人違規」、「車輛行駛人行道」及「人行道違規停車」等加強執法，統計112年3月22日至4月30 日止共取締3萬7088件，較去年同期增加9409件，增加34%。

另外，警察局自5月1日起執行全國同步擴大取締路口不停讓行人執法專案，並訂於6月1日舉行記者會說明成效。市長蔣萬安指示持續列管，近期各類型交通事故仍呈逐月增加的現象，請交通局與警察局再研擬整體防制及宣導作法。

北市交大統計，112年1至4月行人死亡交通事故14人，較前3年基準值肇事件數減少8件、死亡人數增加5.9人、受傷人數減少3人，死亡年齡層均為65歲以上高齡年長者，發生時段以17至19時下午尖峰時段5件最多。

李四川指出，教育局應該去做一件事 ，對老年人的狀況，要去小學教小學生回去告訴阿公阿媽，這個教育才是最有效。教育局一開始答非所問，指有針對高齡者，透過樂齡中心、樂齡學堂，有老師去做交通安全宣導，李四川說，「是叫小學生回去告訴阿公阿媽」。

李四川表示，因為在國外，看到斑馬線，車主都會減速，台灣的駕駛不會去看斑馬線，都是看紅綠燈，如果紅燈還走，開車的不會停下來，還會駡「紅燈你還闖」；闖紅燈是不對，但不是說一定要禮讓行人嗎？老人也不知道狀況 ，開車的習慣有點不太一樣。

李四川指出，他認為送小學生去上課的都是阿公阿媽，回過頭來，阿公阿媽最聽的就是孫子的，所以教育局應該讓小學生回去告訴阿公阿媽要小心，去運動要小心，這效果最大，比較重要，北市現在65歲以上已經占21.9%，他提醒教育局，這個宣導相當重要。