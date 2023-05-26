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台中挺受暴婦女 她遇貴人找到好工作

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市勞工局辦理「家庭暴力被害人就業促進計畫」，舉辦產業探索活動，安排前往長照產業等參訪。圖／勞工局提供
台中市勞工局辦理「家庭暴力被害人就業促進計畫」，舉辦產業探索活動，安排前往長照產業等參訪。圖／勞工局提供

台中一名65歲婦人退休後慘遭丈夫家暴離婚，獨自租屋居住生活困頓，經社工主動轉介至台中市就業服務處，就服員發現她想從事照顧服務工作，也受過相關訓練、取得結訓證書，經陪同至長照機構應試，順利錄取，她感謝一路走來有「貴人」相助，讓她可以找到好工作。

勞工局長張大春說，市長盧秀燕重視市民就業需求，不論原住民、新住民、弱勢青少年、街友、施用毒品者、更生受保護人等特定對象或弱勢民眾，均訂定就業促進計畫協助就業，並依就業需求辦理職能培力課程，連結友善雇主開發就業機會、提供陪同面試等服務。

張大春指出，其中，勞工局辦理的「家庭暴力被害人就業促進計畫」，由就服員提供一對一專人諮詢與陪同面試等服務，藉由提供就業支持服務，激發動機與意願、排除障礙，協助其重返職場穩定就業；5月31日舉辦產業探索活動，安排前往長照產業、食品業參訪，歡迎踴躍報名。

就服員說明，這名婦人在連鎖賣場工作幾十年，因為年紀大、本身有慢性疾病，體力恐無法負荷退休，退休後長期遭丈夫酒後家暴，鼓氣勇氣離婚，並獨自在外租屋，收入不足維持個人生活所需，經家庭暴力及性侵害防治中心社工轉介，由就服員協助就業，目前已穩定接案、提供長照服務。

台中市就業服務處指出，「家庭暴力被害人就業促進計畫」除提供個案服務、協助求職準備、推介就業媒合外，考量個案大多離開職場一段期間，因此辦理產業探索活動，協助加強對就業市場與工作環境認識，增進其求職自信心，相關資訊請上網搜尋「就業服務一鍵Catch報名網」，或洽詢台中市就業服務04-222891115分機36221。

台中市勞工局辦理「家庭暴力被害人就業促進計畫」，舉辦產業探索活動，安排前往長照產業等參訪。圖／勞工局提供
台中市勞工局辦理「家庭暴力被害人就業促進計畫」，舉辦產業探索活動，安排前往長照產業等參訪。圖／勞工局提供

長照 家庭暴力 求職

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