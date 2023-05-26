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里長拋港墘橋案救內湖交通 蔣萬安允跨局處討論

中央社／ 台北26日電

日前里長拋出重建港墘橋解決內湖交通問題，台北市長蔣萬安今天表示，會跨局處討論，並持續推動人本交通，還給民眾行走安全的環境。

蔣萬安今天出席交通會報前接受媒體聯訪，媒體問及交通議題例如重建港墘橋、行人安全、行政院下令交通部每月公布各縣市的交通改善和評比成果等議題。

蔣萬安表示，內湖區里長提出的基16號水門處重建港墘橋構想，北市府會再跨局處討論研究，有許多施工困難及相關法規需克服，已請台北市水利處向中央了解法規適用問題，會再進一步回應。

媒體提問，對於交通部計畫每月公布各縣市交通改善評比成果的看法。

蔣萬安回答，會盡最大努力，持續推動人本交通相關規劃，例如機車退出人行道2.0、路口安全加強指導、大車轉彎安全等，希望盡速洗刷「行人地獄」污名。

媒體追問，日前YouBike個資外洩事件的處理進度。對此，蔣萬安表示，持續了解中，損害與賠償制度會再研究完整方案。

蔣萬安 內湖 行人地獄

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