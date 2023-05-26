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新北鶯歌正義平交道排水工程完工 改善大雨就淹問題

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
2019年7月2日因豪大雨導致平交道積水，影響火車通行。圖／新北市水利局提供
2019年7月2日因豪大雨導致平交道積水，影響火車通行。圖／新北市水利局提供

新北市鶯歌老街周邊的尖山埔路平交道、中正二路及八德路，是連接新北及桃園八德、大溪的重要幹道，新北市水利局表示，該處是新北的列管積淹水點之一，市府向向營建署爭取1.2億元施作排水改善工程，已於4月底完工。

鶯歌尖山埔路平交道、中正二路及八德路過去因排水設施容量不足，每逢豪大雨或颱風就容易積淹水，甚至將鐵軌淹沒，不僅當地居民要涉水過馬路，更曾經導致火車被迫停駛，造成民眾諸多不便。

水利局長宋德仁表示，感謝營建署補助市府辦理「新北市鶯歌區中正二路與八德路（正義平交道）排水改善工程」，此項工程困難度極高，需先將八德路路面漫流之雨水收集至排水管涵，再以管涵分流方式將雨水橫越臺鐵鐵路往鶯歌溪排放。

另又須考量平交道的火車班次相當密集，如以明挖工法施作勢必嚴重影響火車通行，造成通勤族的不便，再幾經評估後，採地下推進工法施作，將影響降到最低。

宋德仁說，工程完工後，可在強降雨及颱風來臨時能發揮分流功能，不僅改善周邊排水不良情形也降低豪大雨對交通造成的衝擊，不再發生火車因為大雨導致停駛的不便，以保障市民生命財產安全。

工班蔡主任說，工程從2021年10月1日開工，工期576天，每天開挖深度不到1米，有時候還會遇到地下水湧入，必須要抽水將水先抽乾，才能繼續施工，過程中還遇到自來水管線、中油管線、台電電纜及鐵路段等施工障礙，工程難度高，所幸完工後就不會再淹水。

水利局表示，施工過程有時候還會遇到地下水湧入，必須要抽水將水先抽乾，才能繼續施工。圖／新北市水利局提供
水利局表示，施工過程有時候還會遇到地下水湧入，必須要抽水將水先抽乾，才能繼續施工。圖／新北市水利局提供
工人每天開挖深度不到1米。圖／新北市水利局提供
工人每天開挖深度不到1米。圖／新北市水利局提供
鶯歌區建國路地下雨水管涵施作完成，可匯集八德路與建國路雨水往鶯歌溪排放。圖／新北市水利局提供
鶯歌區建國路地下雨水管涵施作完成，可匯集八德路與建國路雨水往鶯歌溪排放。圖／新北市水利局提供

淹水 水利局 颱風

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