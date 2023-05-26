快訊

人民幣「破7」錢逃去哪了？官方緊張 市場看破不說破

大S再闢戰場！強制執行汪小菲提存的擔保金 165萬可望先拿到手

高雄男大生撞賓利轎車 送醫67小時傷重不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全億茶行夫妻齊心25年 終獲坪林區農會包種茶特等獎

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
特等獎坪林全億茶行首次奪得特等獎，茶行由戴孟慧及鄭永順夫婦第三代共同經營。圖／新北市農業局提供
特等獎坪林全億茶行首次奪得特等獎，茶行由戴孟慧及鄭永順夫婦第三代共同經營。圖／新北市農業局提供

新北市坪林農會昨日辦理春季包種茶市級評鑑，全億茶行由戴孟慧及鄭永順夫婦齊心努力近25年，經營茶園1.2公頃，今年終獲得特等獎，採茶及製茶期適逢好天氣，同時在製茶過程中，注意走水及烘培溫度、時間，終獲得特等獎相當開心。

坪林為包種茶的最大產區，栽培面積487.68公頃，年產量310公噸，占新北市65%，「包種茶評鑑」為新北市最大規模的評鑑賽事，本年春季評鑑有1576點茶品參賽，評審歷經5月18至25日共8日進行品評，本次入選的茶品依品質分類為特等獎、頭等獎、貳等獎、參等獎及優良獎共選出5等次，由農會統一包裝，並貼上封條後上市販售。

評鑑賽事最後由全億茶行拿下特等獎，茶行由戴孟慧及鄭永順夫婦第三代共同經營，經營茶園1.2公頃，111年曾獲冬季包種茶頭等獎，今年勇奪特等獎，採茶及製茶期適逢好天氣，同時在製茶過程中，注意走水及烘培溫度、時間，夫妻齊心努力近25年，終獲得特等獎相當開心。

坪林區農會理事長陳文慶表示，全台灣最具特色茶中最香的包種茶外觀似條索狀，色澤翠綠，水色蜜綠帶金黃色，香氣清香幽雅，滋味甘醇滑潤，香氣越濃郁品質越高級。新北市農業局長李玟表示，透過辦理評鑑與製茶技術競賽輔導農民生產在地好茶，提升茶農製茶技術，獲得獎項皆值得肯定，讓新北好茶品牌提升價值。

本次包種茶春季評鑑有1,576點茶品參賽，評審歷經5月18至25日共8日進行品評。圖／新北市農業局提供
本次包種茶春季評鑑有1,576點茶品參賽，評審歷經5月18至25日共8日進行品評。圖／新北市農業局提供

農會 坪林

延伸閱讀

苗栗卓蘭「石虎公園」拚活化 縣府將會勘研究

2023阿里山莊園咖啡精英交流賽 鄒築園勇奪3特等獎

不用耕作到老！農保投保15年滿65歲農民可享健保、農會會員資格

健美肌肉戰警3月削肉18公斤 防搶演練霸氣大外割壓制

相關新聞

大巨蛋座椅間距僅1個拳頭影響逃生？ 蔣萬安：它不是電影院

大巨蛋完工在即，預計7月要申請使照，議員昨在議會質詢時批評座椅間距太短僅一個拳頭距離，恐影響逃生，要求市府在使用執照核發...

全億茶行夫妻齊心25年 終獲坪林區農會包種茶特等獎

新北市坪林區農會昨日辦理春季包種茶市級評鑑，全億茶行由戴孟慧及鄭永順夫婦齊心努力近25年，經營茶園1.2公頃，今年終獲得...

洗刷行人地獄汙名 蔣萬安：我們盡最大的努力

根據交通部統計，今年1至3月30日交通事故死亡有103名行人，以每10萬人人口來看，基隆市居冠，新竹市及3個離島維持零死...

侯友宜評9死縱火被告逃死 蔣萬安：司法離人民愈來愈遠

暗夜縱火9條人命案凶嫌李國輝四度判死，如今卻改判無期徒刑，新北市長侯友宜昨晚在臉書發文表示，只因為無辜9名罹難者不是行為...

金山醫院人行道逾20年行人易跌 10處無障礙坡道將動工

新北市金山醫院前公所養護的人行道，設置至今已20餘年，但鋪面老舊破損，行人不便，長者容易跌倒，為顧及來往就醫民眾通行便利...

泰山楓江開發惹議 市府審慎審議

新北市府區段徵收泰山都市計畫楓江地區，計畫發展成產業專區，當地居民認為，區段徵收只能分回約4成左右，但市地重劃可分回55...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦