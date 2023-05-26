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全億茶行夫妻齊心25年 終獲坪林區農會包種茶特等獎
新北市坪林區農會昨日辦理春季包種茶市級評鑑，全億茶行由戴孟慧及鄭永順夫婦齊心努力近25年，經營茶園1.2公頃，今年終獲得特等獎，採茶及製茶期適逢好天氣，同時在製茶過程中，注意走水及烘培溫度、時間，終獲得特等獎相當開心。
坪林為包種茶的最大產區，栽培面積487.68公頃，年產量310公噸，占新北市65%，「包種茶評鑑」為新北市最大規模的評鑑賽事，本年春季評鑑有1576點茶品參賽，評審歷經5月18至25日共8日進行品評，本次入選的茶品依品質分類為特等獎、頭等獎、貳等獎、參等獎及優良獎共選出5等次，由農會統一包裝，並貼上封條後上市販售。
評鑑賽事最後由全億茶行拿下特等獎，茶行由戴孟慧及鄭永順夫婦第三代共同經營，經營茶園1.2公頃，111年曾獲冬季包種茶頭等獎，今年勇奪特等獎，採茶及製茶期適逢好天氣，同時在製茶過程中，注意走水及烘培溫度、時間，夫妻齊心努力近25年，終獲得特等獎相當開心。
坪林區農會理事長陳文慶表示，全台灣最具特色茶中最香的包種茶外觀似條索狀，色澤翠綠，水色蜜綠帶金黃色，香氣清香幽雅，滋味甘醇滑潤，香氣越濃郁品質越高級。新北市農業局長李玟表示，透過辦理評鑑與製茶技術競賽輔導農民生產在地好茶，提升茶農製茶技術，獲得獎項皆值得肯定，讓新北好茶品牌提升價值。
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