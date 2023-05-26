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將與蔡英文總統同台 蔣萬安：該反映都會反映

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午參加市府交通會報受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午參加市府交通會報受訪。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安上午參加「2023台北國際觀光博覽會」將與蔡英文總統同台，蔣萬安上午先參加市府交通會報，對於難得和總統同台，有需要中央核定的案子，會不會反映？蔣萬安說，該反映的我們都會反映。

2023台北國際觀光博覽會將於5月26日至5月29日在世貿一館登場，集結250家海內外廠商、展位格數700格，包含 10國海外單位、5大航空公司、中央部會及全台16縣市政府、50家旅行社和國內飯店共襄盛舉。

台北市政府觀光傳播局以「親子Fun一夏‧森度旅遊」作為臺北館的主題，主推「走靜貓空」、「2023臺北親水節」、「2023兒童藝術節」、「2023大稻埕夏日節」等系列活動。

蔣萬安將和蔡英文在主舞台同台，對於需要中央核定的案子，蔣萬安說，該反映的都會反映，舉例來講，像前一陣子討論台灣燈會在台北舉辦，其實當時也見到了蔡總統，其實還有討論到1200月票的問題，那當時市府就反映地方各縣市其實都有這樣的需要，想對於民眾來講，減輕通勤負擔有非常大的幫助，當時蔡總也特別的講，這個是一個很好的方向，也願意支持。

蔣萬安 蔡英文

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