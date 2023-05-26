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金山醫院人行道逾20年行人易跌 10處無障礙坡道將動工

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
金山醫院前人行道使用已逾20年，鋪面老舊破損影響行人通行。圖／金山區公所提供
金山醫院前人行道使用已逾20年，鋪面老舊破損影響行人通行。圖／金山區公所提供

新北市金山醫院前公所養護的人行道，設置至今已20餘年，但鋪面老舊破損，行人不便，長者容易跌倒，為顧及來往就醫民眾通行便利，金山區公所6月進行人行道改善工程，設置符合規定的10處無障礙坡道。

就醫的民眾常向公所反映，人行道不夠友善，十分老舊，而且不平容易滑倒，尤其斜度及路面不平整，一不小心就會摔傷，「下雨時更滑，走起來危險」。

市議員白珮茹指出，金山醫院為北海岸地區重要醫療場所，過去使用的人行道鋪面不平整且寬度略為狹窄，有淨寬不足及無障礙不符規定等問題，感謝金山區公所改善通行品質，期望待完工後能提供就醫民眾及在地居民優質安全通行人本環境。

金山區長劉昌松表示，議員白珮茹及五湖里長李進發，關心人行道並爭取施工經費625萬元，此次改善人行道長度約300公尺，改善面積788平方公尺，預計改善10處無障礙坡道。

劉昌松說，人行寬度增加為3公尺，6月開工，工期約60天，改善後不僅塑造整齊且便於步行之通行步道，更大大提升金山醫院周邊通行品質。提醒用路人，在施工期間行經該路段時，務必留意並配合相關交通管制。

金山醫院前人行道鋪面老舊無障礙空間不符現行法規。圖／金山區公所提供
金山醫院前人行道鋪面老舊無障礙空間不符現行法規。圖／金山區公所提供

人行道 金山

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