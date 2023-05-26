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大巨蛋座椅間距短 恐影響逃生

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
大巨蛋正申請竣工，議員認為座椅間距太短，僅一個拳頭距離，恐影響逃生。圖／議員鍾佩玲辦公室提供
大巨蛋正申請竣工，議員認為座椅間距太短，僅一個拳頭距離，恐影響逃生。圖／議員鍾佩玲辦公室提供

大巨蛋完工在即，預計7月要申請使照，議員指出，座椅間距太短僅一個拳頭距離，恐影響逃生，與北藝中心問題類似，要求市府在使用執照核發前改善。北市都發局承諾，會以府級會議跨局處討論，發使照前也會確認符合規範。

議員鍾佩玲昨在議會工務部門質詢指出，當初北藝中心試營運時，發現座椅寬度很窄，只有一拳頭寬，民眾體驗不好，且進出不易，不希望在大巨蛋發生，但之前教育委員會考察大巨蛋時，她辦公室一名同仁中等身材，坐上去也是一拳頭距離，這是否符合規定？

她指出，北藝中心的座椅設置要符合建築技術規則124條之1規定，戲院和演唱會等場所前後座椅寬度應達45公分以上，大巨蛋第3次建造變更核可的註記事項，提及若舉辦演場會等大型活動，屬臨時使用用途，是否也要符合124條之1，座位席次的寬度要達45公分以上？

她認為，大巨蛋7月就要發使照，12月試營運，如果是辦演唱會 ，安全很重要，牽涉座椅距離，影響逃生是否順利；市府曾針對北藝中心函文營建署，回文的解釋是寬度認定視座椅是不是能自動回彈，北藝能回彈，以豎立起來的寬度來認定，但大巨蛋座椅是自動回彈還是手動？如果不回彈，放下的距離恐不符合規定。

針對議員質疑大巨蛋座椅間距太短，遠雄集團副總經理楊舜欽昨表示，大巨蛋全區座椅均為可自動回彈式座椅，且座椅淨寬均超過45公分以上，座椅寬度符合法規規範。

但北市都發局長王玉芬指出，大巨蛋是否要符合124之1，會提到府級會議，做跨局處討論，當初考察時，大巨蛋座椅不是自動回彈，因此是否符合規定，未來審使照時會一併確認。建管處長虞積學表示，核發大巨蛋使照時，會再進一步確認相關狀況，至於適不適用124條之1，也會通盤檢討。

大巨蛋 北藝中心 議員

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