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汐東線帶動周邊房市 行政中心最夯

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
行政院核定汐東線，帶動周邊房價上升。圖／新北捷運局提供
行政院核定汐東線，帶動周邊房價上升。圖／新北捷運局提供

捷運汐東線綜合規畫報告今年1月經行政院正式核定通過，汐止地政事務所分析近3年屋齡5年以內的新成屋及住宅大樓買賣資訊，目前捷運沿線交易熱區購屋者年齡集中在30至40歲，交易件數最高區域為「汐止行政中心生活圈」，均價1516萬，每坪約44.93萬元。

汐東線行經內湖蘆洲里，延伸至汐止社后設置機廠及車站，連接同興路至大同路一段向東，途經汐科站設連通道方便轉乘台鐵，南轉康誥坑溪至新台五路汐止區公所站，預計在汐止區共有SB12站至SB15站等4站。捷運沿線的交易熱區包括金龍、福德、樟樹及行政中心等四個生活圈。

汐止地所主任歐彥熙表示，分析近3年四個生活圈整體的新成屋交易型態，主要交易總價以1200至1800萬為主，交易面積則是約25至37坪。各生活圈購屋者條件，除福德生活圈女性購屋者高達6成外，其餘生活圈男女性別比例相當，再分析購屋年齡層多集中於30至40歲的族群，各生活圈占比約3成6至4成6之間，顯示40歲以下年輕人，已成買汐止區新成屋的主力。

汐止地所也分析2020至2022年成交行情，福德生活圈交易100件，平均總價1182萬，移轉面積28.28坪，均為四個生活圈中最低。

行政中心生活圈成交量179件，因周邊有運動中心、行政中心、市場及學校，生活機能便捷，平均交易總價1516萬，每坪約44.93萬元，為四個生活圈中最高。金龍生活圈排除特殊案件後，與樟樹生活圈平均交易單價相近，每坪約37至41萬。

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