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中和自強活動疑吃到不新鮮食物 議員批應變能力不佳

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市中和區某里昨天舉辦自強活動，結果有里民疑似吃到不新鮮食物，導致身體不適。民進黨新北市議員張維倩質疑，新北市民政局的應變能力不佳，區公所應該協助相關需求。記者江婉儀／攝影
新北市中和區某里昨天舉辦自強活動，結果有里民疑似吃到不新鮮食物，導致身體不適。民進黨新北市議員張維倩質疑，新北市民政局的應變能力不佳，區公所應該協助相關需求。記者江婉儀／攝影

新北市中和區某里昨天舉辦自強活動，結果有里民疑似吃到不新鮮食物，導致身體不適。民進黨新北市議員張維倩質疑，新北市民政局的應變能力不佳，區公所應該協助相關需求。中和區公所表示，現正聯繫衛生局檢驗菜樣中。

張維倩表示，民政局往例都會舉辦自強活動，讓里內巡守隊及鄰長參加，她昨天到餐廳關心剛結束活動的出席人員，卻看到很多人狼吞虎嚥，起初以為是大家胃口很好，一問才知，原來是中午到花蓮某餐廳用餐，很多人抱怨吃到疑似酸掉的冬瓜、不新鮮的蚵仔，還有聞起來油耗味很重，疑似用回鍋油炒的青菜。

張維倩指出，現場有超過10桌的人員，都跟她抱怨同樣的問題，當時都有跟餐廳反映要換菜，但餐廳只有幫少部分桌次更換，餐廳老闆還態度惡劣，不換菜就是不換，巡守隊及鄰長只能忍耐吃不新鮮的菜色，導致很多人都肚子不舒服的狀況。她質詢民政局的應變能力，區公所應該立即協助里民需求，維護團體活動之品質。

張維倩補充，參加成員多數為各里里民，很多人怕造成里長壓力，不敢說出來，這件事情涉及參加活動人員的安全跟衛生問題，要求民政局要給報告，後面還有10幾梯人員都要參加自強活動，倘若未來還有類似情形產生，難道還要里民默默忍氣吞聲不協助處理嗎？張維倩要求民政局要檢討及提升應變能力，讓民眾可以吃得安心、玩的開心。

民政局長柯慶忠表示，業者應該要做好服務，這是大型標案，都會要求業者做好安全跟衛生，也會釐清狀況，業者若有這些狀況，日後若再投標，也會有相關紀錄。

中和區公所表示，本次出團共272位鄰長及巡守隊隊員，當天現場接獲里鄰長反映時，即重行更換菜色，並依合約規定將菜樣留存，現正聯繫衛生局檢驗菜樣中；同時也要求承辦旅行社替換餐廳，並依合約追究廠商相關責任。

餐廳 衛生局

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