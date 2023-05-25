瑞芳偵水志工防汛有功 365天守護地方遠離水患
現今氣候變化多端，容易形成短時間的強降雨，為因應氣候變遷，新北市特別籌組偵水志工，目前共有四處，其中一處就在瑞芳區，共16位偵水志工，不分日夜巡查瑞芳市區水情，全年無休，守護地方遠離水災，防汛有功也獲得市府表揚。
偵水志工針對易淹水地區進行偵察，一來能立即得知淹水的範圍及深度，更重要的是迅速排除側溝阻塞，讓淹水能夠有效立即緩解，經過訓練課程後正式成為偵水志工隊員，投入災害防救任務。
瑞芳區龍安里里長柯瑞和表示，成立偵水志工隊，隊員有里內也有其他里的熱心人士加入，主要任務是協助於發佈豪大雨預報時，迅速就近至當地易積淹水地點，進行預防性巡查、簡易排除道路側溝或洩水孔遭垃圾、雜物等堵塞情形，藉此加速排解水患問題，提供最即時的幫助。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言