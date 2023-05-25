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瑞芳偵水志工防汛有功 365天守護地方遠離水患

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區16位偵水志工，不分日夜巡查瑞芳市區水情，全年無休，守護地方遠離水災，防汛有功也獲得市府表揚。圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區16位偵水志工，不分日夜巡查瑞芳市區水情，全年無休，守護地方遠離水災，防汛有功也獲得市府表揚。圖／觀天下有線電視提供

現今氣候變化多端，容易形成短時間的強降雨，為因應氣候變遷，新北市特別籌組偵水志工，目前共有四處，其中一處就在瑞芳區，共16位偵水志工，不分日夜巡查瑞芳市區水情，全年無休，守護地方遠離水災，防汛有功也獲得市府表揚。

偵水志工針對易淹水地區進行偵察，一來能立即得知淹水的範圍及深度，更重要的是迅速排除側溝阻塞，讓淹水能夠有效立即緩解，經過訓練課程後正式成為偵水志工隊員，投入災害防救任務。

瑞芳區龍安里里長柯瑞和表示，成立偵水志工隊，隊員有里內也有其他里的熱心人士加入，主要任務是協助於發佈豪大雨預報時，迅速就近至當地易積淹水地點，進行預防性巡查、簡易排除道路側溝或洩水孔遭垃圾、雜物等堵塞情形，藉此加速排解水患問題，提供最即時的幫助。

瑞芳 淹水 氣候變遷

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