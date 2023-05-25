快訊

侯、韓同框破局！韓國瑜27日無法到高雄替子弟兵加油

爭議續延燒！前國泰空姐爆料歧視無獨有偶：和陸客溝通「靠台灣人」

獨／傳台美PDA首批肩射刺針飛彈秘密抵台 國防部低調吐這句

變化球發球機來訓練 崇義高中棒球隊精進球技

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
工研院研發出全台灣第一台的變化球發球機，已經安裝在崇義高中，讓球員們做為訓練使用，提升選手的棒球打擊率。圖／觀天下有線電視提供
工研院研發出全台灣第一台的變化球發球機，已經安裝在崇義高中，讓球員們做為訓練使用，提升選手的棒球打擊率。圖／觀天下有線電視提供

工研院研發出全台灣第一台的變化球發球機，而為了更精進，和崇義高中合作，透過變化球發球機進行交流與資料取得合作，共同開發第二代可商轉化的訓練用機器，現在變化球發球機已經安裝在崇義高中，讓球員們做為訓練使用，提升選手的棒球打擊率。

崇義高中與工研院，在今年3月20日就智慧棒球打擊訓練系統技術也就是『變化球發球機』簽訂合作意向書，運用變化球發球機提升球員打擊能力訓練，並蒐集球員數據，利於第二代機器的效能更加提升。

變化球發球機是由工研院服務科技中心開發，工研院專案工程師紀明宏表示，機器球速可由80到160公里/時隨意調控，具有3向度的加速馬達，可達到各式變化球得投擲，例如下墜球、滑球、曲球、蝴蝶球等，而操作介面是IPAD，可批次設定或教練隨機操作投球模式，達到正式比賽臨場打擊的效果；另外，透過揮棒3D動作分析(牙籤線)圖示，比對揮桿肢體動作，達到修正的目的。

現在1.0版的發球機已經完成安裝，教練也在第一時間帶著球員熟悉，練習打擊，球員上場先試用，雖然，還不太習慣，不過，都認為對於訓練球技有很大的幫助。

崇義高中校長陳春色指出，很高興工研院跟學校簽合作備忘錄，以取得變化球發球機量化的資料，這次合作移用的發球機為期三年，將取得學生的訓練成效、包含知識、技能及對運動科技化訓練的認知，並且透過行動式研究，逐次調整機器的操控介面和3輪軸的角動量數據，利於發展可商業生產的第二代機器，很期待透過雙方的努力，更快的開發出更棒2.0版。

運動

延伸閱讀

工研院打造一條龍產業鏈 搶攻化合物半導體商機

鎖定新能源電動車 工研院搶攻化合物半導體商機

MLB／雙城終結者是新生代火球男 變化球也能破160公里超扯

中職／廖敏雄遭球員罷免卸兵符 文大發3點聲明澄清

相關新聞

中和自強活動疑吃到不新鮮食物 議員批應變能力不佳

新北市中和區某里昨天舉辦自強活動，結果有里民疑似吃到不新鮮食物，導致身體不適。民進黨新北市議員張維倩質疑，新北市民政局的...

彩虹延伸新北市民廣場 「竹筍」地標搖身成性平基地

新北市民廣場知名竹筍地標周邊店鋪將打造成性平基地，新北市議員江怡臻、戴湘儀今議會質詢時，表示希望新北性別友善概念要從性別...

議員憂大巨蛋4萬座椅間距太短影響逃生 北市都發處：會跨局處討論

大巨蛋完工在即，預計7月要申請使照，但市議員鍾佩玲指出，之前北藝中心開始營運之後，曾出現觀眾抱怨座椅體驗不佳，且間距太短...

新北交通違規高達397萬件僅1萬餘件成功撤銷 議員籲避免浪費社會成本

新北市去年交通違規件數高達397萬，但成功撤銷申訴件數僅1萬2335件。議員指出，警方在裁定審核時，就該排除模糊、有疑慮...

新北原民建購、修繕住宅補助開跑 每戶最高可獲30萬

新北市今年原住民建購及修繕住宅補助開跑至6月30日。據統計，去年核定32戶建購住宅補助，申請者平均年齡34.13歲。原民...

民進黨轟新北是行人地獄 交通局：噴口水無法改善交安

民進黨發言人張志豪、卓冠廷，同立委參選人吳崢、李正皓今舉行記者會直指，侯友宜是行人地獄的閻羅王。新北市交通局回應，噴口水...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦