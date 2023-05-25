變化球發球機來訓練 崇義高中棒球隊精進球技

工研院研發出全台灣第一台的變化球發球機，而為了更精進，和崇義高中合作，透過變化球發球機進行交流與資料取得合作，共同開發第二代可商轉化的訓練用機器，現在變化球發球機已經安裝在崇義高中，讓球員們做為訓練使用，提升選手的棒球打擊率。

崇義高中與工研院，在今年3月20日就智慧棒球打擊訓練系統技術也就是『變化球發球機』簽訂合作意向書，運用變化球發球機提升球員打擊能力訓練，並蒐集球員數據，利於第二代機器的效能更加提升。

變化球發球機是由工研院服務科技中心開發，工研院專案工程師紀明宏表示，機器球速可由80到160公里/時隨意調控，具有3向度的加速馬達，可達到各式變化球得投擲，例如下墜球、滑球、曲球、蝴蝶球等，而操作介面是IPAD，可批次設定或教練隨機操作投球模式，達到正式比賽臨場打擊的效果；另外，透過揮棒3D動作分析(牙籤線)圖示，比對揮桿肢體動作，達到修正的目的。

現在1.0版的發球機已經完成安裝，教練也在第一時間帶著球員熟悉，練習打擊，球員上場先試用，雖然，還不太習慣，不過，都認為對於訓練球技有很大的幫助。

崇義高中校長陳春色指出，很高興工研院跟學校簽合作備忘錄，以取得變化球發球機量化的資料，這次合作移用的發球機為期三年，將取得學生的訓練成效、包含知識、技能及對運動科技化訓練的認知，並且透過行動式研究，逐次調整機器的操控介面和3輪軸的角動量數據，利於發展可商業生產的第二代機器，很期待透過雙方的努力，更快的開發出更棒2.0版。