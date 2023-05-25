淡水觀光熱點道路人車爭道 地方會勘設人行道

新北淡水區滬尾藝文園區旁往忠烈祠方向，也就是中正路一段6巷及8巷，是休憩運動、觀光客造訪熱門地點，但行人要徒步得與車輛爭道，而且又是一處斜坡，相當不安全，因此市議員鄭宇恩會勘，增設標線行人行道。

市議員鄭宇恩表示，淡水區中正路一段 6 巷及 8 巷內有忠烈祠、一滴水紀念館、滬尾砲台、雲門舞集等知名景點，一旁還有將捷金鬱金香酒店等，在這休憩運動、觀光客造訪熱門地點，現場卻沒有人行道設施，因此也要求相關單位要來設施標線型人行道。

市議員鄭宇恩指出，在這四百多公尺的斜坡道路上，將會在一旁的綠籬空間設置標線行人行道，而且目前徒步經過的民眾在平日會有附近居民來散步，而在假日則是會有許多的觀光客，發生更多的民眾與車爭道，為了避免險象環生情形再度上演，將會確定增設標線行人行道，確保行人的用路安全以及提供安全人行空間。