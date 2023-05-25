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議員憂大巨蛋4萬座椅間距太短影響逃生 北市都發處：會跨局處討論

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導

大巨蛋完工在即，預計7月要申請使照，但市議員鍾佩玲指出，之前北藝中心開始營運之後，曾出現觀眾抱怨座椅體驗不佳，且間距太短，申請竣工的大巨蛋，也出現類似爭議，座椅間距太短僅一個拳頭距離，恐影響順利逃生，不符建築技術規則124條之1座椅相關規定，要求在拿到使照前完成改善。都發局承諾，會主動提起府級會議，跨局處討論。

鍾佩玲下午在議會工務部門質詢指出，大巨蛋第3次建造變更核可的註記事項，提及若舉辦演場會等大型聚眾活動，屬於臨時使用用途，要符合建築技術規則127條規定，至於同一篇章的124條之1，未來大巨蛋辦演唱會是否也要符合124條之1，座位席次的寬度要達45公分以上。且針對127條，前任市長柯文哲曾多次召開府級會議討論後才定案，對124條之1，都發局也應該要主動提起府級會議跨局處討論。

鍾佩玲說，北藝中心的經驗，殷鑑不遠，當初北藝試營運時，發現座椅寬度很窄，只有一拳頭寬，民眾體驗不好，且進出不易，不希望在大巨蛋發生，但之前教育委員會考察時，她辦公室同仁一名同仁中等身材，坐上去也是一拳頭距離，這是否符合規定？

她認為，大巨蛋7月就要發使照，12月試營運，發使照前是否確認4萬座椅是不是符合124之1規定？如果是辦演唱會，安全很重要，牽涉座椅距離，影響逃生是否順利，所以才須確認要幾納入符合124之1。

鍾佩玲表示，北藝的座椅，市府曾函文營建署，回文的解釋是寬度認定，視座椅是不是能自動回彈，北藝能回彈，以豎立起來的寬度來認定，但大巨蛋座椅是自動回彈還是手動？因北藝可自動回彈，所以符合124之1，如果大巨蛋不回彈，放下的距離恐不符合規定。

都發局長王玉芬指出，大巨蛋是否要符合124之1，會提到府級會議，做跨局處討論，但她確定大巨蛋座椅不是自動回彈，是否符合規定，未來審使照時會一併確認。建管處長虞積學表示，核發大巨蛋使照時，會再進一步確認相關狀況，至於適不適用124條之一，也會做通盤檢討。

大巨蛋正申請竣工，議員發現座椅距離出現爭議，座椅間距太短僅一個拳頭距離，恐影響順利逃生。圖／議員鍾佩玲辦公室提供
大巨蛋正申請竣工，議員發現座椅距離出現爭議，座椅間距太短僅一個拳頭距離，恐影響順利逃生。圖／議員鍾佩玲辦公室提供

大巨蛋 鍾佩玲 建築 北藝中心 演唱會

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