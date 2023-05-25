民進黨轟新北是行人地獄 交通局：噴口水無法改善交安

民進黨發言人張志豪、卓冠廷，同立委參選人吳崢、李正皓今舉行記者會直指，侯友宜是行人地獄的閻羅王。新北市交通局回應，噴口水無法改善交通安全，未來將以系統性檢討人本環境交通工程為重點工作，同時檢視公園及醫院周邊街廓，深入社區生活鄰里巷道，導入「交通寧靜區」概念，去除空間障礙、加強執法力度、推動教育宣導。

交通局表示，針對高齡者及機車族等事故重點族群，去年每十萬人死亡交通事故人數為7.6人，六都排名次低，且低於全國數值13.3人，今年迄今A1類車禍死亡人數。較去年同期減少6人，行人死亡降低8人，且民國108、109年獲全國道安卓越獎，新北多項建設計畫歷年持續向內政部營建署等申請各項交通改善補助，噴口水無法改善交通安全，優化交通環境是長遠的工作。

交通局長鍾鳴時表示，近年來已更新或設置放大型行人燈530處、行人保護或優先時相217處、行人庇護島75處，並畫設標線型人行道651條，累計長度達50公里，還有503處綠底行穿線；另外延長行人號誌秒數裝置31處，並持續推動行穿線加寬，及機車退出騎樓和人行道變電箱移除。

針對校園交通安全，交通局表示，自108年起推動通學巷計畫，至110年已完成全市小學211校，其中建置791條綠底行穿線、22條標線型人行道、68項速限標誌及139項通學巷管制標誌及鋪面，提供國小學童安全通學環境；今年起改善新北國高中通學環境，截止4月底，已會勘完成40校、施作完成22校，預計114年底前完成120所國高中改善。

交通局強調，將以系統性檢討人本環境交通工程為重點工作，同時檢視公園及醫院周邊街廓，深入社區生活鄰里巷道，導入「交通寧靜區」概念，去除空間障礙、加強執法力度、推動教育宣導等，持續朝交通零事故、零死亡目標努力，希望外界不要抹煞長久來的努力。