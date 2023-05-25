斑馬線從庇護島內外移 民譏新北市府「留島不留人」

新北市新店區北新路一段新店區公所前，過往斑馬線穿過中央分隔島，行人路過路口有庇護島保護，但近來庇護島被紐澤西護欄擋住，行人只能更往路口移動與車輛靠近，民眾批評正確的斑馬線變成讓行人來保護行人庇護島，「政府真有心洗刷行人地獄名號？」交通局回應已增加行人早開時相，搭配環境改善提升行人安全。

台灣行人經常在路口遭左轉車輛撞擊，日前更造成三歲女童輾斃，行人地獄名號響徹國際。新店區公所前斑馬線原本穿越中央分隔島，行人在路口中央至少有庇護島保護，但近來庇護島被紐澤西護欄擋起，行人只能更靠近路口中央與汽車爭道。民眾不滿批評「正確的斑馬線變成讓行人來保護行人庇護島，現在乾脆直接用紐澤西護欄擋住，政府真的有心要洗刷行人地獄的名號嗎？」

網友也紛紛表示「有夠低能，官員做事情是這樣做的嗎、已經要變全球笑話、比開發中國家還不如」當地議員黃心華則表示，由於土地銀行右側就是16縣公車的停靠站，過往公車經常因此停在斑馬線上，導致行人穿越斑馬線被公車擋住，而另一班又是私人土地無法設置斑馬線，因此曾邀集相關單位會勘多次提出解決辦法。

新北市交通局則對此回應，北新路一段88巷行穿線前年有調整退縮斑馬線，但因為前方路側有公車站，尖峰時間2輛公車同時停靠後會與穿越的行人衝突，先前要求公車避免壓在斑馬線上，但效果不佳且易造成等候進場公車回堵。