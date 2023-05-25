外傳拿A肝莓慰問金要先簽和解書 陳其邁：今天請好市多到市府說明

好市多科克蘭冷凍三種綜合莓等商品被驗出有A肝病毒，好市多公布補償方案後，卻傳出有消費者在領取慰問金時，被要求簽署和解書，內容要求若領取慰問金，後續若罹患A肝，將不得再領取相關補償金。陳其邁今天上午受訪表示，今天消保官會請好市多到市府做說明。

陳其邁說，消保官今天會請好市多到市府做說明，了解與消費者和解內容等問題，有關消費者的慰問金、賠償金或是訴訟權益也會進一步協助釐清，來保障消費者權益。

陳其邁也提醒消費者，在簽署文書的時候要更謹慎檢視相關內容，有不清楚的地方都可以跟市府的消保官連絡。

好市多科克蘭冷凍三種綜合莓果和科克蘭冷凍藍莓檢出A型肝炎汙染，引爆消費者恐慌，好市多首次公布補償方案引發不滿，行政院消保處介入後再加碼，但後續卻傳出民眾前往好市多領取慰問金時，業者要求消費者簽下和解同意書，簽完後若確診A肝，將不得再領取賠償。