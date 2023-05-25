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騎單車漫遊河濱賞水岸風景 新海濕地「月桃」盛開
新北板橋新海一期、二期人工濕地是都會區中難得一見的生態區，除有水岸風景外，也有河濱單車道，而隨著時序即將進入夏季，濕地內已有一整排的月桃已逐漸吐蕊綻放，是賞月桃的好時機，適合民眾休憩賞花。
月桃屬多年生大型草本植物，高1至3公尺，葉片呈長披針形，花成串地懸掛在下垂的花序上；因開花時期花瓣內側黃色與紅色相錯類似老虎毛色斑紋，故又稱虎子花，常見於低海拔山區之林蔭下。
月桃是台灣常見的民俗植物，人們很早就注意到它是全株散發香氣的薑科植物，它跟薑母、薑黃、野薑花都是同一個家族，葉片除了可用來包粽墊粿炊飯增添香味，根莖也可食用。
高灘處長張修銘表示，月桃花大約從5月到6月底盛開，現在來新海一期、二期人工濕地賞月桃正是時候，民眾也可到濕地內騎乘河濱騎自行車，感受濕地的綠意及欣賞月桃盛開。
張修銘提醒，人工濕地主要功能在於水質淨化及生態棲地復育，其主要水源為城鎮汙水，因此民眾在觀賞濕地美景過程中，建議用眼觀察、用耳聆聽及用心感受，而不要接觸水體，或任意摘食濕地植物。
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