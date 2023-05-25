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獨／楓江區段徵收案 居民怒批新北市府「劫貧濟富」

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市府昨進行「擬定泰山都市計畫(楓江附近地區)細部計畫」區段徵收說明會。記者李定宇／攝影
新北市府昨進行「擬定泰山都市計畫(楓江附近地區)細部計畫」區段徵收說明會。記者李定宇／攝影

新北市府進行「擬定泰山都市計畫(楓江附近地區)細部計畫」區段徵收，計畫發展成產業專區，但當地居民認為楓江地區應比照塭仔圳進行市地重劃發展為住商混合區，批評市府區段徵收是官逼民反、劫貧濟富，不排除發動抗爭。城鄉局則表示持續向中央詢問是否有改以市地重劃方式開發案件，提到都委會充分討論。

新北市2017年12月公告實施「新北市區域計畫」將全市空間分為七大策略區，其中泰山都市計畫楓江地區位屬「溪北都心」策略區，為泰山、五股、新莊都市計畫、國道1號及二重疏洪道所夾非都市土地，楓江附近地區範圍位於新北市泰山區東北端、五股區東南端及新莊區東北端，面積約309.03 公頃，當地約有600多名地主，若以區段徵收辦理現地主僅能分回40%至45%。

新北市府因非都市土地為由朝向以區段徵收辦理，引發當地居民抗議，昨召開說明會有近百名地主到場，居民提出楓江附近地區細部計畫應比照新泰塭仔圳地區採市地重劃方式辦理，以住宅及商業區為規劃首選、比照塭仔圳重劃後土地分配原地主55%、尊重當地居民將相鄰聚落土地面積達一定規模保存續住不予迫遷、規劃區道路（楓江路）應考量居民習慣、公設用地應合理規劃分攤，分散鄰避風險、分配土地之領回應避免零碎化。

泰山區前鄉長黃中興表示，此案新北市都委會畫大餅說有約300公頃，但其實是包括五股工業區已開發約200公頃，剩下約100公頃才是泰山楓江地區，這地區原來就是塭仔圳下游，當年塭仔圳市地重劃是因新莊、泰山地主向省府抗爭才從區段徵收改為市地重劃，理應楓江也以市地重劃徵收繼續開發才合理公平。

他說，楓江地區寶貴黃金地段，若開發成產業園區是浪費土地資源，也將導致五股成泰路、泰山明志路、林口泰林路，甚至新北大道、中山高等路段都會道路大打結， 批評區段徵收做產業園區不是地方之福，應該改為市地重劃變更住商混合區，配合原有新莊副都心連成一片，都市景觀才一致而有經濟價值。

當地居民對於市府採區段徵收則是相當反感，於徵收區掛上布條抗議「官逼民反、反對有理、誓死捍衛合法楓江家園」等布條，昨新北市都委會會議現場，也有民眾抗議區段徵收給廠商開發產專區，根本就是劫貧濟富，表示若市府執意進行區段徵收，將發動600位地主前來市府前進行抗爭。

當地議員李宇翔表示，市府應尊重民意，並採可使民眾最大獲益的方式，才能有更大的誘因吸引民眾配合政府政策，同時也應考量地方屬性及促進未來發展，妥適規劃土地使用分區，才可讓泰山有更好的城市風貌。

新北市城鄉局對此則說，依行政院函，擴大新訂都市計畫或農業區、保護區變更為建築用地者，應辦理區段徵收。經了解包括在近期內政部審議通過的新店b單元、土城彈藥庫、審議中的蘆洲南北側農業區，以及鄰近縣市已在進行開發的桃園航空城皆以區段徵收方式開發。市府會持續向中央及其他縣市詢問是否有改以市地重劃方式開發之案件，一併提到都委會充分討論。

「擬定泰山都市計畫(楓江附近地區)細部計畫」區段徵收範圍。圖／新北市城鄉局提供
「擬定泰山都市計畫(楓江附近地區)細部計畫」區段徵收範圍。圖／新北市城鄉局提供
當地居民對於市府採區段徵收則是相當反感，於徵收區掛上布條抗議「官逼民反、反對有理、誓死捍衛合法楓江家園」等布條。圖／讀者提供
當地居民對於市府採區段徵收則是相當反感，於徵收區掛上布條抗議「官逼民反、反對有理、誓死捍衛合法楓江家園」等布條。圖／讀者提供

區段徵收 都市計畫

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