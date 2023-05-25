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新北18處閒置校舍 16處完成活化
新北市學生全台最多，偏鄉學校仍不敵少子化衝擊，有些學校廢校、併校，中小學閒置教室高達1700多間、閒置校舍18處。為活化校舍，教育局改設社區發展中心、開設公辦民營學校、藝術社造、英速魔法學院或租給民間使用，現除和美國小金沙灣分班、大坪溪底分班2處外，已完成活化16處。
現有18所分班或分校，因地處偏遠山地或臨海區，交通狀況不便人數少廢校或併校，除和美國小金沙灣分班為私人用地，正辦理地主活化意向調查，以及大坪溪底分班校舍補強中，其他16處已完成活化，比如貢寮國小吉林分班轉型為和禾聚落、三芝國小陽住分班、乾華國小草里分班轉為藝術家創作工作室等。
其中平溪國小東勢分班於民國92年裁撤，紫東社區發展協會承租並改造，轉型為青銀共創基地。紫東社區發展協會理事長李明宏說，東勢分校是社區共同回憶，他曾是東勢分班的學生，廢校超過30年，重新整修後已成為社區活動的舉辦場所，未來可以成為社區青農返鄉、青銀共創及綠色小旅遊的發展基地。
平溪國小校長鄭益堯表示，協會號召東勢里民及東勢國小老校友投入閒置學校空間綠美化營造，更邀請平溪的學生參與水生池棲地營造、花圃植栽種植等活動。
地方耆老為師生述說東勢國小老故事，提供茶道學習、草編DIY、香草茶體驗教學、品嘗蜂蜜等，讓孩子認識家鄉文化、童玩、了解地方產業演變。
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