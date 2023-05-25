地方憂鶯歌火車站北移 捷運局：未定案

新北市捷運局與鐵道局研議鶯歌火車站立體化計畫，但地方憂心車站北移會流失大量觀光人潮。議員批評，火車站周邊已經形成攤販聚落及觀光廊帶，若火車站北移鶯歌市區商圈恐因此沒落。捷運局表示，3個方案持續研議中，後續會開說明會。

鶯歌火車站沿線有福德街、東鶯里及尖山埔路等3處平交道，最靠近火車站的東鶯里平交道過往曾發生車禍，地方盼望改善火車站周邊環境，提升地方交通安全，目前中央地方正在研議立體化計畫。

地方認為，遊客搭火車到鶯歌，就可以就近到旁邊的建國路及文化路周邊用餐、觀光，非常方便，若車站北移，會增加與商圈的距離，觀光人潮將流失。

市議員卓冠廷指出，他反對鶯歌車站北移，應該要「原址立體化、減少徵收土地」，車站若遷移，建國路旁形成多年的攤販商圈會受到衝擊，文化路出口側一路延伸到鶯歌陶瓷老街的商圈會受嚴重影響。而三鶯文創整合計畫內容也是圍繞鶯歌火車站周邊商圈，市府都花預算，如把車站移走，不符成本效益。

卓冠廷並說，市府規畫捷運三鶯線及鶯歌火車站規畫徒步廊道，達成類共構效果，若把鶯歌車站移走，也會影響三鶯線運量。

捷運局表示，鶯歌鐵路立體化有原線高架、原線地下與改線方案。因原線高架與地下均涉及興建臨時站與臨時軌，有大量拆遷課題，無法獲地方接受。改線方案又細分為在北鶯公園或中正一路南側設站，但兩改線方案仍涉及部分拆遷，地方仍有不同意見，目前3方案都在研議未定案。