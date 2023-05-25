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新北美術館戶外園區 工程品質挨批

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
新北市美術館一處步道破裂、柏油路面有泥巴，尚未開放，已設拒馬避免誤闖。記者李定宇／攝影
新北市美術館一處步道破裂、柏油路面有泥巴，尚未開放，已設拒馬避免誤闖。記者李定宇／攝影

新北市府稱美術館將於8月完工，議員質疑施工品質。記者李定宇／攝影
新北市府稱美術館將於8月完工，議員質疑施工品質。記者李定宇／攝影

新北市美術館耗資27億元，原定去年4月完工開放，但至今主體工程尚未完工，僅開放一期戶外園區，民眾抱怨路面破損變泥巴地讓人摔傷，質疑為爭功急開幕。議員批評民眾成履勘試驗品，施工品質堪慮。新工處表示，破損步道未開放，已要求廠商放拒馬避免誤入，已立即改善。

新北市美術館今年4月15日開園，但硬體工程顯然跟不上民眾期待，近日天氣炎熱又接連下雨，民眾還抱怨飲食休息區僅電扇沒冷氣，部分展場室內也相當悶熱，另近期大雨也造成室內外多處積水。

日前有網友參觀美術館戶外園區後，在GOOGLE評論發表409字批評設施不夠完善、階梯沒有止滑條、草地與走道交接不平整，目擊兩名孩童摔倒哭的撕心裂肺，自己家人也摔在草皮上，批評是否為爭功急開幕？

另也有民眾在評論批評「爛爆了，想體驗工地風美術館請務必來訪，還沒完工就開放，身邊不斷傳來施工噪音，滿地都是粉塵，千萬別來全然浪費時間。」

記者前天前往現場察看，已開放的戶外園區草皮坑坑巴巴、部分也枯黃一片，地面到處積水，水泥步道破裂不堪，柏油路面與有泥巴堆積，對於孩童而言可說是危機四伏。

議員卓冠廷批評，總質詢期間市府表示戶外園區正在初履勘，無疑讓民眾變成履勘的試驗品。他說，已聽到許多民眾到美術館後感到失望，認為市府應該說清楚目前僅開放戶外園區，市府大力宣傳卻讓民眾有不佳體驗，對觀光是負面效應，質疑市府對外承諾8月完工期程，希望市府盡速改善。

新工處表示，由於分階段開放使用限縮施工動線，對於工程團隊是個挑戰，為能提供遊園民眾舒適場所，持續進行主體結構內部設備安裝及室內裝修收尾工作。因此遊園時或許會聽到施工作業聲響，但每個身影、每個聲響都是為了完善工程而努力，希望民眾可以諒解。面對今年10月即將舉行的台灣設計展，工程團隊有信心可如期交付主體場館，提供民眾優質使用環境。

美術館 團隊

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